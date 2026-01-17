台南北區社區日照再添新據點「大和」即起提供照護服務

台南市北區大和日照中心，即日起提供長輩日間照顧服務。（大和日照中心提供）

台南北區大和社區活動中心落成啟用後，位在2樓的日照中心近日也開始提供日間照顧服務，協助失智、失能長輩在社區中獲得穩定陪伴，另針對低收、中低收入戶長者提供日照補助。協助有需求的家庭或喘息需求。

大和社區活動中心落成啟用後，1樓作為里民集會活動使用，設有關懷據點；2樓約有175坪，規畫作為社區式長照機構，成立日照中心，就近提供失能長者日照服務，預計每日最多可服務60人次，充分發揮多目標使用最大效益。3樓是大受歡迎的親子悠遊館；大和社區活動中心啟用後成為北區第一棟同時結合社區活動、長者照護及兒童福利的多功能活動中心。

日照中心督導陳筱玲說，日照服務不只是「有人照顧」，更希望讓長輩在熟悉的社區環境中維持作息與活動能力，透過規律生活與專業陪伴，延緩功能退化，也讓家屬能安心投入工作。張姓家屬分享以前白天工作之餘，還要擔心長輩在家安全，自從長輩到日照中心後，生活作息變得規律，情緒也較穩定，「自己終於能安心工作，下班回家也有力氣好好陪他。」

陳筱玲進一步說明，大和社區日照中心為社區型日間照顧據點，服務對象以經長照評估符合資格的失智、失能長輩為主，同時提供短期喘息照顧，協助家屬在工作與照顧之間取得平衡。服務內容包含，日間照顧、喘息服務、生活功能活動、復能與簡易復健、交通接送、沐浴服務，並提供營養膳食，讓長輩白天有去處、生活有重心。

