    首頁 > 生活

    調查局前副局長號召成立保護協會「野生石虎生一胎回饋30萬」

    2026/01/16 17:31 記者陳彩玲／台北報導
    中華民國石虎保護協會今舉行第一次會員大會，票選出理、監事。（記者陳彩玲攝）

    中華民國石虎保護協會今舉行第一次會員大會，票選出理、監事。（記者陳彩玲攝）

    為保育台灣原生貓科瀕危動物石虎，調查局前副局長孫承一集結國內野生動物保育資深研究學者、司法人員、企業家、地方仕紳等，共同成立公益團體「中華民國石虎保護協會」，將前進農村社區展開保護行動，並借鏡瑞典保育狼獾模式，承諾未來台灣農村社區，只要野生石虎產下新生兒，並記錄為影像，每隻頒發30萬元回饋社區。

    今天上午，中華民國石虎保護協會舉行第一次會員大會，票選理、監事，以及說明115、116年度工作計畫等，未來會議紀錄、章程將提報主管機關，預計3月正式成立。此外，協會聘請的顧問也大有來頭，包括國內野生動物保育資深研究學者裴家騏、台灣管理學會ESG執行長齊德彰教授、廉政署前副署長沈鳳樑、台北地院國安專庭法官許凱傑。

    協會發起人孫承一去年榮退後，將重心轉至長年熱愛的山林，他擔憂台灣原生貓科動物石虎，步入雲豹滅絕後塵，集結退休同袍、專家學者，一同成立保護協會。他受訪時表示，自己服務公職40年，退休後希望做一件回饋台灣的事，最終決定以生態環境保育為主軸，因緣際會下發現石虎是台灣生態平衡、永續發展的重要環節，毅然決然發起保育行動。

    孫承一說，這幾年苗栗縣各界，在石虎瀕危的關鍵時刻保存300多隻以上的族群數，為復育留下希望的火種，根據台灣石虎權威專家裴家騏估算，石虎正面臨興衰的轉捩點，若再往下可能會走向滅絕，因此協會將致力於保護石虎棲息環境安全，讓石虎重新恢復在台灣森林，和人類互利共生、共榮共存。

    石虎保護協會目前計畫，由對石虎長期進行監測、研究的教授裴家騏、教授賴玉菁，協助復育工作，並借鏡瑞典保育「歐洲狼獾」模式，結合農村社區進行保育行動，協會也將採取相同獎勵措施，未來農村社區每誕生一隻石虎寶寶，就會頒發30萬元給社區當作回饋。

    此外，石虎保育需花費許多時間、資源和經費，台灣管理學會ESG執行長齊德彰教授也將協助與企業鏈結，引入ISO17298，2025最新的生物多樣性宣言，把企業的資源，轉化為石虎保育的能量，並持續推動跨域協作平台。

    中華民國石虎保護協會LOGO。（記者陳彩玲攝）

    中華民國石虎保護協會LOGO。（記者陳彩玲攝）

    調查局前副局長孫承一。（記者陳彩玲攝）

    調查局前副局長孫承一。（記者陳彩玲攝）

    廉政署前副署長沈鳳樑（右）。（記者陳彩玲攝）

    廉政署前副署長沈鳳樑（右）。（記者陳彩玲攝）

    台北地院國安專庭法官許凱傑（右）。（記者陳彩玲攝）

    台北地院國安專庭法官許凱傑（右）。（記者陳彩玲攝）

    台灣管理學會ESG執行長齊德彰（右）教授。（記者陳彩玲攝）

    台灣管理學會ESG執行長齊德彰（右）教授。（記者陳彩玲攝）

