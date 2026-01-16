從山海地景到舞台燈光 林俊全、賴秀峰一生奉獻社會教育

教育部政務次長劉國偉（中）表揚獲終身奉獻獎的國立台灣大學地理環境資訊學系名譽教授林俊全（左）、中華舞蹈學會理事長賴秀峰（右）。（記者羅國嘉攝）

教育部今天（16日）舉行「社會教育貢獻獎」表揚對推展社會教育有貢獻的個人及團體，榮獲終身奉獻獎的國立台灣大學地理環境資訊學系名譽教授林俊全、中華舞蹈學會理事長賴秀峰，分別以投入地景保育與舞蹈教育的實踐行動，從山海地景到舞台燈光，數十年來默默耕耘在不同領域，卻同樣以行動回應社會。林俊全說，「痛苦會過去，快樂會留下」。

林俊全1992年起投入地景保育推動，長期奔走倡議，2016年促成「地質公園」正式納入文化資產保存體系，並參與推動澎湖、野柳、馬祖等8處地質公園成立，建立重要地景資料與自然地景保護機制。他說，面對社會對地質保育認知不足，他選擇不斷現身說法，期盼讓環境理解成為全民基本素養。

林俊全指出，求學時在國外看見多元的保育實例，讓他深信台灣也能做到，從未想過放棄，而政府部門的支持，則讓相關理念得以持續推動30多年。他也鼓勵年輕世代投入「讀景的練習」，透過參與與理解，讓更多人走進地景、共同守護環境。

賴秀峰則以超過半世紀投入舞蹈教育與創作。她坦言，從7歲學舞至今，她始終與舞蹈同行，只要還能走動，就會繼續為舞蹈界服務。

賴秀峰回顧，早年舞蹈排練與演出條件有限，只能以「土法鍊鋼」完成作品，如今舞台環境逐漸改善，也走向國際化，但仍期盼能為年輕舞者創造更多舞台。她長年推動「舞躍大地」舞蹈創作比賽，打破年齡與類型限制，鼓勵冒險與實驗。她也直言，舞蹈資源不足、補助有限，讓團隊與創作者承受壓力，但她始終相信，台灣舞者的實力值得更多支持與看見。

這次獎項包含2名終身貢獻獎、16組個人獎及16組團體獎。教育部政務次長劉國偉說，得獎是一個開始，未得獎也同樣值得肯定，期盼更多社會大眾共同承擔社會教育的角色。教育部也將推動「30+大學試辦計畫」的新政策，結合高等教育的資源投入終身教育，擴大30歲以上成人教育，並鼓勵與社教場館、基金會合作開設多元跨域課程。

