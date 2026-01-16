台北燈節斥資6千萬打造雙展區、雙IP！花博「變形金剛」主燈超吸睛

今年花博展區攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》，小提燈也以柯博文為主題，將發放10萬盞。（記者孫唯容攝）

2026年台北燈節斥資6000萬打造，今年首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，將在2月25日至3月15日盛大登場，今年花博展區攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》，小提燈也以柯博文為主題，將發放10萬盞，3月1日起在西門展區、花博展區與12行政區限量發放。觀光傳播局長余祥透露，位於西門展區的主燈則是走「可愛感」路線，與花博展區完全不同，希望帶給民眾雙重體驗。

觀傳局表示，花博園區的主題燈組將以博派領袖柯博文擔綱主角，戰友大黃蜂燈組，和最大對手密卡登燈組等經典角色齊聚花博，主燈柯博文將高達10公尺，搭配燈光節奏與場域設計，展現科技、未來感，同時象徵輝達進駐北士科，台北成為具有科技、活力的城市。

觀傳局指出，台北燈節小提燈以「柯博文」為主題設計，結合科技感與童趣元素，今年將發放10萬盞，並在3月1日至3月3日在西門展區及花博展區限量發放，並於3月1日至3月2日在12行政區同步發放。

本次花博展區以《變形金剛》為主題，也結合眾多藝術家作品共同佈展。藝術家徐志銘將台北意象與森林、夜空結合，以圓形構圖、樹影拱門與星軌能量構成沉浸式場域，可以看到台北101、北門、中正紀念堂、圓山大飯店等台北意象。

「2026台北燈節」每日亮燈時間為17時至22時，除IP主題燈組外，也規劃友好交流燈組及全國傳統花燈競賽燈區。今年新增的花博展區位於花博公園圓山園區，鄰近捷運圓山站及中山國小站，交通便利，步行即可抵達燈節展區，更可順遊周邊台北孔廟、大龍峒保安宮、圓山商圈、大龍峒商圈、至聖花博商圈、大龍街夜市及晴光市場、中山商圈等豐富觀光資源。局長余祥指出，希望延長夜經濟效益，近期也在評估假日期間，將延長點燈時間。

