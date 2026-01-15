為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市發5千現金設361個發放點 議員轟：7500萬行政費這樣亂花？

    2026/01/15 17:41 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市發5000元現金設361個發放點，市議員林彥甫批7500萬行政費就這樣浪費花？（記者洪美秀攝）

    新竹市發5000元現金設361個發放點，市議員林彥甫批7500萬行政費就這樣浪費花？（記者洪美秀攝）

    新竹市府今天宣布24日當天要發5千元消費金實體現金，且只限當天領取，否則要等到3月後轉到各區公所領，加上要動員2千多名工作人員及警力護鈔及清點鈔票，市議員林彥甫痛批，高虹安市府為趕在年前發現金，選擇24日當天開361個發放點，要買點鈔機和監視器，不是比照中央線上登記的做法，是最蠢的做法。且工作人員不是領工作津貼，而是領加班費，造成工作人員同工不同酬差別待遇，稱市府編7500萬行政費竟這樣亂花，浪費納稅人的錢。

    林彥甫說，市府開設361個發放點，至少要買361個點鈔機、361個延長線、361組以上的監視器，且一天用完就放進倉庫，但費用卻是市民買單，並質疑監視器到底要照門口、照桌子、還是照數鈔票的手。此外，2000多名工作人員原應比照選舉模式給工作津貼，如今卻改成只能給加班費，造成同工不同酬、組長沒人做硬塞人，到現在還找不齊工作人員。

    再者，發放點的現金要工作人員及警察陪同運送，風險由基層扛。市議會通過7500萬元的行政費，難道市府請不起運鈔車及保全運送，到底錢都花去哪？且無法比照選舉直接勾稽戶政資料提供正確且即時名冊給工作人員，還要戶政基層手動查詢用筆註記，既浪費時間又增加錯誤率，這就是高虹安所謂的「安居科技城」嗎？

    對此，市府強調，從啟動5千元消費金政策規劃後，包括完成制度設計、預算編列、系統建置及人力整備，也規劃多元領取管道，24日的實體現金發放也辦理里鄰長研習，期讓每位市民都能順利領到5千元消費金。

    新竹市發5000元現金設361個發放點，市議員林彥甫批7500萬行政費就這樣浪費花？（記者洪美秀攝）

    新竹市發5000元現金設361個發放點，市議員林彥甫批7500萬行政費就這樣浪費花？（記者洪美秀攝）

    新竹市發5000元現金設361個發放點，市長高虹安今宣布24日實體發現金。（記者洪美秀攝）

    新竹市發5000元現金設361個發放點，市長高虹安今宣布24日實體發現金。（記者洪美秀攝）

