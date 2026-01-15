為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    少子化催生發紅包！嘉義梅山1至3歲兒童可領生日禮金6000元

    2026/01/15 12:11 記者王善嬿／嘉義報導
    梅山鄉2024年提高生育補助，今年加碼發兒童生日禮金，鄉長林俊謀看到嬰兒很開心。（資料照）

    梅山鄉2024年提高生育補助，今年加碼發兒童生日禮金，鄉長林俊謀看到嬰兒很開心。（資料照）

    近年國內新生兒人數持續探底，嚴重衝擊偏鄉人口，嘉義縣梅山鄉2024年提高生育補助至1胎發3萬、2胎發6萬、3胎以上發10萬元，今年加碼發放「兒童生日禮金」，設籍梅山鄉滿1歲至3歲兒童，可向公所申請每人6000元生日禮金，1月19日起受理申請。

    梅山鄉長林俊謀說，公所前年提高生育補助金額，獎勵發揮效果，梅山近2年新生兒出生人數，在全縣名列前茅，今年首次加碼發放「兒童生日禮金」，補貼有幼兒的家庭購買奶粉、尿布等費用，減輕育兒負擔、鼓勵生育。

    梅山鄉公所社會課長陳倩紅說，公所2023年起加碼發放生育補助，2024年從原本1胎1萬、2胎2萬、3胎以上5萬元，提高至1胎發3萬、2胎發6萬、3胎以上發10萬元，2024年新生兒自76人上升至107人。

    陳倩紅說，受少子化趨勢影響，2025年新生兒人數又下降至71人，為鼓勵年輕夫妻生育、減輕育兒壓力，除持續發放生育補助，今年首度發放「兒童生日禮金」，希望藉此表達對孩子成長的祝福，提高鄉內人口。

    陳倩紅表示，發放兒童生日禮金對象，為兒童及父母任一方設籍梅山鄉滿1年以上，且2023年1月1日之後出生、年滿1歲至3歲的兒童，申請人持印章、身分證、戶口名簿等資料向公所申請，未來政策延續，每名兒童自1歲可領到3歲，最高可領18000元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播