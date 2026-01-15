少子化催生發紅包！嘉義梅山1至3歲兒童可領生日禮金6000元

梅山鄉2024年提高生育補助，今年加碼發兒童生日禮金，鄉長林俊謀看到嬰兒很開心。（資料照）

近年國內新生兒人數持續探底，嚴重衝擊偏鄉人口，嘉義縣梅山鄉2024年提高生育補助至1胎發3萬、2胎發6萬、3胎以上發10萬元，今年加碼發放「兒童生日禮金」，設籍梅山鄉滿1歲至3歲兒童，可向公所申請每人6000元生日禮金，1月19日起受理申請。

梅山鄉長林俊謀說，公所前年提高生育補助金額，獎勵發揮效果，梅山近2年新生兒出生人數，在全縣名列前茅，今年首次加碼發放「兒童生日禮金」，補貼有幼兒的家庭購買奶粉、尿布等費用，減輕育兒負擔、鼓勵生育。

梅山鄉公所社會課長陳倩紅說，公所2023年起加碼發放生育補助，2024年從原本1胎1萬、2胎2萬、3胎以上5萬元，提高至1胎發3萬、2胎發6萬、3胎以上發10萬元，2024年新生兒自76人上升至107人。

陳倩紅說，受少子化趨勢影響，2025年新生兒人數又下降至71人，為鼓勵年輕夫妻生育、減輕育兒壓力，除持續發放生育補助，今年首度發放「兒童生日禮金」，希望藉此表達對孩子成長的祝福，提高鄉內人口。

陳倩紅表示，發放兒童生日禮金對象，為兒童及父母任一方設籍梅山鄉滿1年以上，且2023年1月1日之後出生、年滿1歲至3歲的兒童，申請人持印章、身分證、戶口名簿等資料向公所申請，未來政策延續，每名兒童自1歲可領到3歲，最高可領18000元。

