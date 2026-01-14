為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    像下18層地獄！一票通勤族點名「北捷2站」轉乘走到崩潰腿軟

    2026/01/14 18:23 即時新聞／綜合報導
    近期一名YouTuber發文吐槽，北捷「南京復興」與「景安」2站轉乘過程太過複雜，獲得一票通勤族共鳴並掀起熱烈討論。（資料照）

    近期一名YouTuber發文吐槽，北捷「南京復興」與「景安」2站轉乘過程太過複雜，獲得一票通勤族共鳴並掀起熱烈討論。（資料照）

    台北捷運覆蓋範圍廣闊又密集，是許多學生與上班族日常通勤不可或缺的重要交通工具，但部分捷運站轉乘動線，時常讓民眾叫苦連天。近期一名YouTuber發文吐槽，「南京復興」與「景安」2站轉乘過程太過複雜，無法理解是誰建造這2站，該文一出，立即掀起一票通勤族共鳴，紛紛抱怨每次都走到懷疑人生！

    據了解，YouTuber「FENG」日前在社群平台Threads發文，提到雖然自己對北捷已經很熟悉，但每次自己搭到文湖線的「南京復興站」，以及中和新蘆線與環狀線交會的「景安站」，還是會感到不滿和疑惑，怒喊︰「到底哪個人建造了這2站」？

    貼文曝光後，眾人紛紛點頭附和指出，「南京復興綠線到文湖可以走一輩子」、「文湖線在南京復興轉綠線像下18層地獄一樣」、「這2站真的是來幫助（解決）許多人運動量不夠的問題」、「上禮拜睡過站，只好在景安轉乘，我發現轉乘的時間長到我有時間在裡面當觀光客」、「景安設計真的糟透，轉乘垂直距離遠，還只能做單一出口，然後唯一出口的人行道又超窄，超窄的人行道上還有公車站」。

    還有不少網友認為，真正的「轉乘地獄」應該是「板橋捷運站」與「台北車站」，「每次去北車都在走迷宮」、「北車走去機捷也是走了半輩子」、「是不是沒想過機場捷運？不管是北門還是北車都超遠」、「我覺得只要是雙線其中一條是棕線的站，都有夠靠北」、「我有一次板橋要轉乘環狀線，走一走我就去逛大遠百了」、「忠孝新生可以一起參一咖嗎？橘藍線互轉的時候真的整個塞住，月台根本不夠站」。

