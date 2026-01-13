為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南寮漁產直銷中心延宕逾2年改春節前開幕 攤商嘆影響1500人4個月生計

    2026/01/13 17:20 記者洪美秀／新竹報導
    工程延宕超過2年的新竹南寮漁港新漁貨直銷中心將在農曆年前開幕，攤商嘆1500人4個月生計受影響，希望市府不要再唬弄攤商了。（記者洪美秀攝）

    工程延宕超過2年的新竹南寮漁港新漁貨直銷中心將在農曆年前開幕，攤商嘆1500人4個月生計受影響，希望市府不要再唬弄攤商了。（記者洪美秀攝）

    工程延宕超過2年的新竹市南寮漁港漁貨直銷中心新建工程預定2月初農曆年前開幕，攤商怨去年10月中關閉舊直銷中心後就沒工作，原訂去年底啟用，如今又因驗收及裝潢工程延了2個月，直銷中心100家攤商有500個家庭，共1500人4個月的生計受影響，損失的經濟產能難估計，市府稱農曆年前開幕，但只剩1週就是農曆春節過年，是所有攤商最忙的時刻，市府只給攤商1週時間拚經濟，攤商叫苦連天，有的已自謀出路，在外擺攤渡日。

    對此，市府產發處表示，南寮漁產直銷中心預計農曆年前開幕，屆時將辦開幕活動及推出加倍券促銷兌換方案，會透過優惠與活動迎接新直銷中心啟用。相關活動內容與辦理方式，本月底會對外公布，邀市民來參觀與採買，一起拚經濟。期透過軟硬體設備全面提升，打造更舒適的採購及用餐體驗。

    南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入超過4億的總工程經費蓋建，先前受疫情及缺工缺料和海邊天候等因素影響，導致工程往後延，新建工程延宕超過2年，而舊漁貨直銷中心歷經29年後，去年10月中關閉拆除，市府原訂去年底新直銷中心能開幕，但因內部裝潢工程，目前確定會在農曆春節前開幕。而新直銷中心規劃86個魚貨販售攤位及14間餐飲空間，包括硬體及軟體設施全面升級，將提供寬敞、明亮與整潔的環境，為民眾打造舒適的購魚與用餐體驗。

    但漁貨直銷中心攤商則抱怨開幕時間一延再延，原本說去年底要開幕，如今又拖到農曆春節前，100間漁產攤商及餐飲業者的生計也受到影響，有的攤商等不及已在外面擺攤賣魚，有的則離開不再進駐，更感嘆4個月的生計受影響，各個叫苦連天。

    工程延宕超過2年的新竹南寮漁港新漁貨直銷中心將在農曆年前開幕，攤商嘆1500人4個月生計受影響,希望市府不要再唬弄攤商了。（記者洪美秀攝）

    工程延宕超過2年的新竹南寮漁港新漁貨直銷中心將在農曆年前開幕，攤商嘆1500人4個月生計受影響，希望市府不要再唬弄攤商了。（記者洪美秀攝）

    工程延宕超過2年的新竹南寮漁港新漁貨直銷中心將在農曆年前開幕，攤商嘆1500人4個月生計受影響，希望市府不要再唬弄攤商了。（記者洪美秀攝）

    工程延宕超過2年的新竹南寮漁港新漁貨直銷中心將在農曆年前開幕，攤商嘆1500人4個月生計受影響，希望市府不要再唬弄攤商了。（記者洪美秀攝）

    工程延宕超過2年的新竹南寮漁港新漁貨直銷中心將在農曆年前開幕，攤商嘆1500人4個月生計受影響，希望市府不要再唬弄攤商了。（記者洪美秀攝）

    工程延宕超過2年的新竹南寮漁港新漁貨直銷中心將在農曆年前開幕，攤商嘆1500人4個月生計受影響，希望市府不要再唬弄攤商了。（記者洪美秀攝）

