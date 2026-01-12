為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    避免交通事故 基市中正路、正榮街本週內完成評估

    2026/01/12 14:30 記者俞肇福／新北報導
    基隆市中正路、正榮街交叉路口，屢傳交通事故，基隆市長謝國樑（左二）今天（11日）辦理會勘，要求交通處本週內完成評估紅綠燈設置。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市中正路、正榮街交叉路口，屢傳交通事故,基隆市長謝國樑(左二)今天(11日)辦理會勘,要求交通處本週內完成評估紅綠燈設置。(圖為基隆市政府提供)

    基隆市中正路與正榮街路口車流量大，過去經常發生交通事故，基隆市長謝國樑今天（12日）上午到場會勘，並且傾聽中正區議員、當地里長及居民的意見，指示在本週內完成評估紅綠燈與標線設置等措施，以提升用路安全。

    謝國樑上任以來重視交通安全改善，基隆市中正路與正榮街，因地區車流量大，且路口也無交通號誌，謝國樑今日率領交通處副處長黃詩涵、警察局長林信雄等人前往現場會勘；黃詩涵指出，因地方反應部分駕駛人行經該處路口未減速慢行及禮讓行人，衍生交通事故，經相關單位多次現勘，已先增設當心行人標誌、慢行標誌、綠底行人穿越道線、視覺化減速標線、車道重新配置調整等交通改善措施，行人交通事故近半年有顯著減少。

    此外，為回應地方需求，謝國樑指示交通處在本週內完成評估，重新設計紅綠燈設置與標線佈局，讓當地居民的用路安全提升；他強調，在規畫過程中會充分考慮在地商家與住戶的需求，確保工程不會對生活空間產生負面影響，希望能夠兼顧交通動線優化與地方共識，他要求交通處交通工程科在本週內將設計草案定案，並與地方議員及大眾進行溝通。

    基隆市中正路、正榮街交叉路口，屢傳交通事故。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市中正路、正榮街交叉路口，屢傳交通事故。（圖為基隆市政府提供）

