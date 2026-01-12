為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄仁武通大社這條重要幹道 拓寬施工兩年通車了

    2026/01/12 11:55 記者葛祐豪／高雄報導
    仁心路拓寬工程（第一期），歷經兩年施工，終於完工開放通車。（新工處提供）

    仁心路拓寬工程（第一期），歷經兩年施工，終於完工開放通車。（新工處提供）

    高雄仁武通往大社的重要幹道仁心路，平日車流量大且多為大型車輛，但路寬僅6至12公尺，常發生大型車與機車爭道；工務局兩年前開始拓寬為15公尺，第一期工程終於完工通車了，仁武交通可望升級、產業運輸更順暢。

    工務局新工處今（12）日宣布，為改善仁武區交通路網、提升道路服務品質，市府推動「仁武區仁心路道路拓寬工程（第一期）」，歷經兩年施工，工程已完工並正式開放通車。

    新工處指出，仁心路是仁武通往大社的重要幹道，沿線工廠密集，平日車流量大且多為大型車輛，過去因路幅僅6至12公尺，常發生大型車與機車爭道，影響行車安全。

    工程由原本6~12公尺拓寬為15公尺，範圍自鳳仁路起至成功路止，全長972公尺；施工項目包含道路工程（含側溝）、兩側人行道工程、交通標線、標誌、號誌及寬頻管道等，並同步進行橋梁更新，透過斷面優化與設施整合，提升沿線行車順暢度。

    因仁心路屬重要幹道，施工期間，施工單位採「半半施工」方式維持既有車流，並克服重車通行與工項交錯的挑戰。由於沿線管線單位眾多，包括台電、自來水公司、中華電信、欣雄瓦斯及有線電視業者，為避免日後重複開挖，市府多次召開協調會，辦理遷桿及管線預埋作業，並配合各單位施工期程協調進場。

    新工處說明，此外，橋梁段為降低交通影響，採箱涵橋形式施作，分三階段改道施工，感謝地方居民與用路人支持配合。通車後請民眾依現場標誌、標線及號誌指示行駛。

    仁心路拓寬工程透過斷面優化與設施整合，提升沿線行車順暢度。（新工處提供）

    仁心路拓寬工程透過斷面優化與設施整合，提升沿線行車順暢度。（新工處提供）

