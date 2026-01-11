台南118位「小太陽」獲普仁獎 近全盲周君憲編織音樂夢

台南地區118位在困境中逆流而上的國中、小學生，接受靈鷲山普仁獎表揚。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山台南區普仁獎頒獎典禮，11日在台南遠東香格里拉飯店舉行，表揚118位不向困境低頭、逆流而上的小太陽學生。台南市長黃偉哲出席祝賀、分享孩子們榮耀時刻，他還準備糖果分送給普仁獎得主，為典禮增添溫馨氣氛；400多位師長、家長與來賓共同見證小太陽們堅韌而動人的生命故事。

宅港國小六年級的周君憲出生於4口之家，7個月大時因動腦部手術傷及視神經，導致左眼全盲、右眼視力嚴重退化。面對突如其來的生命考驗，周君憲沒有被擊倒，反而以開朗、樂觀的態度迎向生活；而音樂成為他生命中重要的陪伴與力量來源。

周君憲在校期間積極參與烏克麗麗、小提琴、直笛與太鼓等音樂社團，他特別喜歡烏克麗麗溫暖清亮的音色，社團也時常應鄰近社區邀請前往演出。他不只享受演奏的樂趣、也自學音樂編輯軟體，計劃將普仁獎獎學金用於購置桌上型電腦，讓音樂創作更便利，踏實地朝夢想前進。

靈鷲山佛教教團開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的關懷理念，於2003年創立普仁獎，迄今累計獎勵1萬3134位學生、訪視1萬6353個家庭，成為台灣深具影響力的品德教育獎項之一。此次台南區118位普仁獎小太陽，國小53位、國中65位。其中宅港國小六年級周君憲、大橋國小六年級林鈺琇、西港國小五年級高展翌、岸內國小六年級林巧威、篤加國小六年級林芷歆、大光國小五年級李宣緯、下營國中八年級胡虹妤等7位學生更入圍全國普仁獎，展現卓越而動人的生命奮鬥典範。

典禮中並頒發大內、大橋、白河、西港、和順、官田、果毅、崑山、瑞峰、篤加、錦湖等小學與六甲、永仁高中附設國中、安定、沙崙、忠孝、南化、南光高中附設國中等18所學校推動品德教育楷模獎，感謝這些學校長期深耕品德教育、用心守護孩子成長。

南市副市長姜淋煌、社會局長郭乃文、教育局副局長王崑源、社會局主秘陳雅芬、多位區長與靈鷲山多位常住法師也出席，共同為孩子們送上誠摯祝福。台南分院監院晟芝法師說，今年特別安排得獎小太陽親手書寫感謝卡、送給功德主與師長，以真誠文字表達心中的感謝之情。

入圍全國普仁獎的台南大橋國小六年級林鈺琇（左）代表上台，以中、英文致詞，並與母親合影。（靈鷲山佛教教團提供）

台南市長黃偉哲出席肯定普仁獎長年推動品德教育、淨化人心。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山寶月法師鼓勵普仁獎獲獎的小太陽們，將逆境當作生命養分。（靈鷲山佛教教團提供）

