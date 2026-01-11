為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    防線告急！苗栗三灣連環現蹤綠鬣蜥

    2026/01/11 09:17 記者彭健禮／苗栗報導
    三灣鄉內灣村水頭屋三鄰、台三線憶鄉味農莊餐廳附近，於10日又各別發現一尾綠鬣蜥行蹤。（圖由李運光提供）

    苗栗縣是綠鬣蜥北侵重要防線，其族群蹤跡集中於頭份市，但三灣鄉繼去年底發現一尾，昨（10）日再通報2尾，已有擴張跡象。三灣鄉長李運光呼籲鄉民配合防堵，避免三灣淪陷。

    綠鬣蜥於台灣南部氾濫成災，苗栗縣於2020年首次通報綠鬣蜥足跡，迄今共移除49隻，其中今年爆量已達30隻，集中在頭份市下興里、新華里及土牛里，中港溪流域及支流等區域。

    三灣鄉於去年12月25日通報內灣村發現一尾綠鬣蜥，為三灣首例，由縣府農業處派員捕捉。不料，內灣村水頭屋三鄰、台三線憶鄉味農莊餐廳附近又各別發現一尾綠鬣蜥行蹤。

    李運光指出，這3尾綠鬣蜥被發現地點皆相去不遠，且昨天發現的2尾體型更勝於去年底首例，不排除已有多點、群聚出沒情形。

    李運光表示，相關情況已即刻通報苗栗縣政府農業處，後續將由專業人員進場進行捕捉與處理，也鄉親如再發現綠鬣蜥蹤跡，請立即通報村辦公室或鄉公所，由相關單位協助處理。

    三灣鄉內灣村水頭屋三鄰、台三線憶鄉味農莊餐廳附近，於10日又各別發現一尾綠鬣蜥行蹤。（圖由李運光提供）

