    首頁 > 生活

    靜宜商圈人車爭道 中市斥2100萬改造人行安全通行空間

    2026/01/09 09:58 記者蘇孟娟／台中報導
    中市改造靜宜商圈人行安全通行空間。（圖：市府提供）

    台中市靜宜大學附近靜宜商圈週邊道路北勢東路，路幅約僅13公尺，但汽、機車臨停及併排停車頻繁，導致車道受阻、行人空間遭占用，人車衝突風險高，地方反映多年，市府攜中央補助投入2100萬元完成靜宜商圈人本環境改造，劃設標線型人行道等設計，還行人安全通行空間。

    建設局長陳大田指出，北勢東路為靜宜大學生活圈核心路段，但北勢東路路幅約13公尺，過往因汽、機車臨停及併排停車頻繁，導致車道受阻、行人空間遭占用，人車衝突風險高，市府接獲多次陳情後，即進行評估改造。

    建設局估預算2100萬元，成功爭取中央補助及市府自籌，推動北勢東路約1.9公里道路改善，包括道路燙平面積約2.4公頃，優化28處路口行人停等區，並拆除道路障礙物、劃設標線型人行道、保留停車帶，並導入路口行人停等區外推的「街角擴大」等設計，其中新增約500公尺標線型人行道，明確區隔人行與車行空間，施工期間，沿線商家主動配合拆除違規斜坡道。

    陳大田說，目前工程完工，行人多了行走空間多反映通行更安心，商家也表示人行動線更清楚順暢，有助提升來客意願。

    陳大田指出，目前已陸續在逢甲、勤美等重要商圈推動人行道及路口改善工程，逐步建立兼顧通行效率與行人安全的道路設計模式；此次靜宜商圈北勢東路改善工程，即是延續相關成果，針對學生族群與商圈人潮特性，量身打造更安全、友善的步行環境。

    中市在靜宜商圈劃設標線型人行道，讓行人有安全通行空間。（圖：市府提供）

