士林大南路口突現「蛋黃區」北市交工處：標線型圓環紓解車流

標線型圓環你看過嗎？近日有民眾在臉書社團貼照發文求解，士林區大南路、通河東街交叉口出現黃色標線型圓環，詢問為何突然這樣畫？意外掀起網友論戰，「挺傻眼的」、「不會用圓環的，駕照可以剪掉了」。市議員陳賢蔚表示，這塊「另類蛋黃區」有別於一般認知的圓環，周邊也未設置可辨識的標誌，居民不滿施工前未先充分溝通。交工處說，經與當地會勘後，確認規劃採圓環方式管制，盼能提升路口紓解效率。

開車族留言直呼經過「挺傻眼的」，說改就改，還有人以為是「停直升機的」、「一下拆圓環，一下設圓環，所以圓環到底是好還是不好？」不過支持的居民認為，簡化複雜號誌，「這樣很清楚，視線又好」、「不會用圓環的，駕照可以剪掉了。」

陳賢蔚表示，大南路、通河東街口圓環，僅在路面漆上大面積黃色圓形區塊，周邊並無設置可辨識的標誌，也無安排義交人員協助指揮交通，對於不熟悉標線的用路人而言，雨天行經容易因為不確定正確路徑而緊急煞車，增加打滑和摔倒風險。

此外，圓環緊鄰建案工地，大型工程車輛頻繁進出，現行車道路型空間是否提供充足的迴轉空間，使其能不與行人及機車產生衝突，施工前未充分向地方說明。他建議，類此工程進場施作前，應加強與地方溝通，讓用路人清楚理解設計理念與通行方式，不要等到畫線完成、問題浮現後才被動補救。

交工處說明，此處原為非正交路口，加上視距不良，先前透過號誌管制，但是容易造成車輛空等，經與當地會勘後，確認規劃採圓環方式管制，期盼提升路口紓解效率。標線型圓環已劃設完成，未來將於中間加設交通桿等設施，且會在附近增設圓環標誌，目前仍在施工中，預定近期設置完成後對外發布相關訊息，等後續開放使用，待觀察實際用路狀況，持續觀察車流滾動檢討。

交工處提到，2025-2026年標線工程預算為連續性預算，2年共1.5億元。

