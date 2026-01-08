彰化平和國小建和分校2期動土 少子女化蓋新教室原因曝

彰化市平和國小建和分校第二期工程將蓋4層樓28間教室。（縣府提供）

彰化市平和國小建和分校今（8日）動土興建第二期校舍，在沒有中央挹注經費下，縣府一次投入2.9億多元興建28間教室的教學大樓，接下來計畫再砸近4億元蓋操場與地下停車場，引發好奇，少子女化嚴重，外來人口又不多，為何還要砸大錢蓋新校舍，擔心變成「蚊子學校」？

對此，教育處表示，建和分校第2期校舍新建工程，設置國小部3到6年級教室，提供原低年級學生可以連貫性於分校升學至高年級，給予就近就學的優質環境，後續並規劃設立操場與地下停車場，提供師生與居民優良運動環境與居住空間。

平和國小與其建和分校被台鐵切割開來，台鐵以東平和、以西建和分校，一直以來因建和分校空間有限，只供低年級生就讀，中年級後就要轉回和平就讀，造成學區內家長接送不便。

建和分校現在約有40到50名學生、4班，第二期工程將興建地上4層的教學大樓，共規劃28間教室與專科教室，工程預計2027年11月完工，屆時將有中高年級教室，讓學區內學童真正在分校完成完整的國小學程。

縣長王惠美與民代共同參與動土儀式，場面熱鬧。教學大樓設計融合「植物葉脈」的生命意象，建築線條如同自然律動般延伸，強調校園空間與自然的和諧共生，致力於構建通風、採光佳且具空間層次的學習環境，並融合空間美學概念。

回顧建和分校發展歷程，校區土地早在1988年公告徵收，作為彰化市文小七用土地，規劃平和國小擴建分校，2007年第一期工程完工後開始有學生入校上課，但校地南側長期被占用，地主與縣府還因此打官司，縣府贏了訴訟，一舉解決懸宕已久的占用問題，後續縣府公告拆除現有房舍，並重新規劃設計，迎來今天的二期工程動土施工。

彰化市平和國小建和分校南側基地既有的房舍，已全部夷為平地。（縣府提供）

縣府舉辦平和國小建和分校二期工程動土典禮，縣長王惠美（左3）、立委謝衣鳯（左2）等人，共同參與動土儀式。（縣府提供）

平和國小建和分校教學大樓設計融合「植物葉脈」的生命意象，建築線條如同自然律動般延伸。（縣府提供）

