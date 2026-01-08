為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄港蓬萊港區「海景第一排」無單車通道 車友抱怨進出要用扛的

    2026/01/08 10:28 記者洪定宏／高雄報導
    高雄港蓬萊港區無單車通道，車擋太狹窄，單車進出棧貳庫廣場必須用扛的。（記者洪定宏攝）

    高雄港蓬萊港區無單車通道，車擋太狹窄，單車進出棧貳庫廣場必須用扛的。（記者洪定宏攝）

    高雄港蓬萊港區涵蓋棧貳庫、大港倉等觀光景點，加上科技新貴進駐的棧參庫，已成為單車族暢遊高雄「海景第一排」的重要路線。但單車族發現，蓬萊港區車擋毫無單車通行空間，進出必須用扛的；高雄港務分公司得知後，正在了解原委。

    單車族網友投訴指出，從捷運哈瑪星站騎單車前往棧貳庫，在高雄港務警察總隊前方，就因車擋無法進入廣場，連舊管制站也沒有單車道可通行；若從駁二廣場走過大港橋，在大港倉租借單車前往棧貳庫，也沒有單車通道可轉往哈瑪星。

    記者實地騎單車驗證無誤，更特別從高雄港旅運中心穿過高雄流行音樂中心沿岸，雖有車擋或活動型拒馬，但單車剛好可穿行。可是在高雄港蓬萊港區，部分路段雖劃設單車道，卻在舊管制站「卡關」，無法直接離開大港倉，必須繞行到棧貳庫。

    另外，若要從棧貳庫騎單車前往捷運哈瑪星站，雖可穿越停車場，但因為有大型遊覽車進出十分危險；若騎廣場人行道，因為狹窄，將跟行人爭道，且有違規之虞。

    因此，高雄港蓬萊港區周遭車擋，都沒有預留單車通行空間，進出棧貳庫及大港倉，如同讀者投訴，「單車真的要用扛的」。

    高雄港蓬萊港區雖劃設單車道（下），卻無法直接從舊管制站（上）進出。（記者洪定宏攝）

    高雄港蓬萊港區雖劃設單車道（下），卻無法直接從舊管制站（上）進出。（記者洪定宏攝）

    高雄流行音樂中心沿岸，雖有車擋，但單車仍可通行。（記者洪定宏攝）

    高雄流行音樂中心沿岸，雖有車擋，但單車仍可通行。（記者洪定宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播