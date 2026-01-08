為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    手機也能拍到！布袋黑面琵鷺近距離萌影曝光

    2026/01/08 08:53 記者林宜樟／嘉義報導
    民眾在布袋用手機近距離拍攝黑面琵鷺。（民眾提供）

    民眾在布袋用手機近距離拍攝黑面琵鷺。（民眾提供）

    嘉義縣布袋鹽田濕地一帶是重要候鳥棲息地，目前有上千隻黑面琵鷺棲息，最近有鳥友在鄰近的好美里魚塭附近，近距離用手機拍下黑面琵鷺覓食畫面，只見黑面琵鷺如飯匙狀的嘴喙左右掃動，飢腸轆轆的模樣，相當可愛。

    每年10月到隔年4月是候鳥遷徙季節，台灣是路線上重要的中繼站，近年來布袋成為黑面琵鷺重要棲息地，去年11月的普查記錄到超過1800隻，主要分佈在鹽田濕地一帶。

    有別於其他地區觀察黑面琵鷺大多需要高倍率望遠鏡，黑面琵鷺在布袋經常飛到距離路邊不遠處覓食，牠們用飯匙狀嘴喙左右掃動，在淺水區捕捉魚、蝦、甲殼類，常成群結隊或分散覓食，捕獲後將魚頭朝向喉部吞入；由於長途飛行耗費大量體力，黑面琵鷺會不斷覓食，有如「大食客」。

    鳥友說，近年來嘉義縣沿海的魚塭，有些漁民會在「清池」時保留淺水，讓候鳥能夠覓食，營造友善鳥類的環境，民眾看到黑面琵鷺也不會過度驚擾，有時甚至在路邊就可近距離用手機拍攝到黑面琵鷺的蹤影，鷺科鳥族一起在淺水區覓食的畫面也壯觀，布袋已成為「賞鳥天堂」。

    黑面琵鷺低頭覓食。（民眾提供）

    黑面琵鷺低頭覓食。（民眾提供）

