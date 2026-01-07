鳳山車站打造「台鐵便當品牌體驗館」 高市環保局將進駐

繼全台首座台鐵便當品牌體驗館，環保局也將進駐鳳山車站大樓。（記者陳文嬋攝）

台鐵鳳山車站開發大樓將打造「台鐵便當品牌體驗館」，今傳出環保局也將進駐大樓，地方期待迎來電影院、百貨商場、青創空間，希望台鐵加速招商，多元化經營，帶動地方觀光發展。

台鐵鳳山車站6+10層開發大樓「空中鳳城」4度招商流標，台鐵改為自行招商、出租及內部使用方式，採分層、分區方式招租，加速空間活化使用。

10樓低樓層將打造全台首座「台鐵便當品牌體驗館」，將成為台鐵便當及台鐵夢工場重要基地，6樓低樓層期引入地方生活服務事業，如超市、藥妝、餐飲等產業，2棟中高樓層規劃辦公空間場域。

高雄市環保局今年完成內部改組，成立環境管理處、資源回收廠、稽查大隊，整體人力不變，但南區焚化廠完成BOT招商，原有人力回歸局本部，造成現有空間不足，新成立的環境管理處將進駐鳳山車站開發大樓辦公。

地方期待電影院、百貨商場、青創中心也能加速招商，北門里長謝秀霞表示，希望台鐵加快招商腳步，吸引更多產業進駐，也可以規劃美食街，透過多元化經營，也能區隔市場，引進更多人流，繁榮地方經濟。

