為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳山車站打造「台鐵便當品牌體驗館」 高市環保局將進駐

    2026/01/07 16:48 記者陳文嬋／高雄報導
    繼全台首座台鐵便當品牌體驗館，環保局也將進駐鳳山車站大樓。（記者陳文嬋攝）

    繼全台首座台鐵便當品牌體驗館，環保局也將進駐鳳山車站大樓。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山車站開發大樓將打造「台鐵便當品牌體驗館」，今傳出環保局也將進駐大樓，地方期待迎來電影院、百貨商場、青創空間，希望台鐵加速招商，多元化經營，帶動地方觀光發展。

    台鐵鳳山車站6+10層開發大樓「空中鳳城」4度招商流標，台鐵改為自行招商、出租及內部使用方式，採分層、分區方式招租，加速空間活化使用。

    10樓低樓層將打造全台首座「台鐵便當品牌體驗館」，將成為台鐵便當及台鐵夢工場重要基地，6樓低樓層期引入地方生活服務事業，如超市、藥妝、餐飲等產業，2棟中高樓層規劃辦公空間場域。

    高雄市環保局今年完成內部改組，成立環境管理處、資源回收廠、稽查大隊，整體人力不變，但南區焚化廠完成BOT招商，原有人力回歸局本部，造成現有空間不足，新成立的環境管理處將進駐鳳山車站開發大樓辦公。

    地方期待電影院、百貨商場、青創中心也能加速招商，北門里長謝秀霞表示，希望台鐵加快招商腳步，吸引更多產業進駐，也可以規劃美食街，透過多元化經營，也能區隔市場，引進更多人流，繁榮地方經濟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播