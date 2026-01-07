全球最高！去年總觀看量775億次 南韓YouTuber年收入估37億

來自南韓的創作者김프로KIMPRO，截至目前擁有1.28億訂閱者。（圖片擷取自YT）

2025年全球YouTube生態再度洗牌，去年度觀看量最高的YouTuber是來自南韓的創作者김프로KIMPRO，截至目前擁有1.28億訂閱者，以驚人775億次總觀看量登上全球第一，刷新紀錄。

綜合韓媒報導，YouTube頻道數據分析網站Playboard上，KIMPRO在2025年的全年總觀看次數約775億次，是全球訂閱數最高YouTuber MrBeast（約4.5億訂閱用戶）年觀看次數（約381億次）的兩倍多。

KIMPRO頻道的特色在於所有內容幾乎皆由他親自策劃、導演與剪輯，風格節奏明快、主題高度娛樂化。自2022年8月上傳第1支影片以來，僅花約2年8個月，就成為首個訂閱數突破1億的韓國YouTube頻道，KIMPRO表示，頻道首次拿下全球年度觀看量第1名，感謝所有觀眾長期支持，並承諾將在2026年推出更多高品質內容回饋粉絲。

目前KIMPRO訂閱人數約1.28億，全球排名第9、韓國排名第1，觀眾以英語使用者與亞洲地區為主。相較之下，韓國第2、第3大頻道分別為BLACKPINK官方頻道與BTS的BANGTANTV，專家指出，單一創作者能在短時間內達到如此規模，實屬罕見，也象徵YouTube生態內容正快速轉變。

根據網路行銷分析網站Nox Influencer預估，KIMPRO的日收入大約為4.7億韓元（約新台幣1千萬元），年收入約1722億韓元（約新台幣37億元），不過，真正的實際收入因廣告類型和觀眾所在地區等多種因素的影響，目前尚無法確認其真實性。

相關數據曝光後，引發全球網友熱議，也讓外界重新關注亞洲創作者在國際影音市場的影響力。

