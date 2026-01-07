為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造頂級烏金 台南優質烏魚子送禮首選

    2026/01/07 14:21 記者王涵平／台南報導
    南市農業局與南市養殖漁業發展協會舉辦「2025年台南優質烏魚子評選」，6位烏魚養殖業者獲得殊榮。（記者王涵平攝）

    南市農業局與南市養殖漁業發展協會舉辦「2025年台南優質烏魚子評選」，6位烏魚養殖業者獲得殊榮，農業局表示，每位業者都有其獨特製作工序，優質的台南烏魚子是年節最佳伴手禮。

    農業局表示，去年南市烏魚養殖面積約139公頃，放養量約132萬尾，佔比全國1/3，每3尾烏魚就有1尾來自台南。台南優質烏魚子評選邁入第17屆，2025年優選者有林性海、蘇潔琳、林揚合、陳鴻龍、黃金妙及洪崑明等6人，獨特製作工序，風味迥異，各具特色，值得消費者細細品嚐，選購烏魚子訣竅包括先觀其色，外型勻稱厚實、色澤澄紅偏褐；再聞其香，淡淡的魚卵香氣迴繞；後嚐其味，入口鹹鮮、彈牙微糯、齒頰生香。

    南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔表示，歷經丹娜絲颱風侵襲後，漁民不退縮、不放棄，繼續養殖烏魚，目前除了養殖技術熟練，加工技術也在每年的比賽中相互交流研討，以少鹽低納的做法跟進口烏魚子做區別，特別是晶瑩剔透的烏魚子配上精緻包裝盒，更是送禮最佳選擇。

    烏魚子也適合搭配南市優質蜜棗，象徵「棗到烏金」。（記者王涵平攝）

