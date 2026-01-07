為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    開發盆花專用灌溉栽培端盤 桃園農改場︰可省工逾90％

    2026/01/07 12:00 記者楊媛婷／台北報導
    農業部桃園農改場開發「小品盆花專用底部灌溉栽培端盤」，搭配智慧灌溉系統，可用於多種盆花種類，精準給水，大幅省工。（桃園農改場提供）

    農業部桃園農改場開發「小品盆花專用底部灌溉栽培端盤」，搭配智慧灌溉系統，可用於多種盆花種類，精準給水，大幅省工。（桃園農改場提供）

    盆花為國內花卉產業重要一環，但近年因極端天氣影響產量，農業部桃園農改場開「小品盆花專用底部灌溉栽培端盤」，搭配智慧灌溉系統，可用於多種盆花種類，精準給水，減少灌溉人力9成以上，亦可避免葉片澆水引起病害，以及肥料與農藥流失，穩定產量及品質。

    許多國人在春節會擺放長壽花盆花，或在耶誕假期到國曆新年期間擺設聖誕紅盆花增加喜慶氛圍，桃園農改場表示，設施盆花為花卉產業重要一環，光北部生產盆花的產值達4億9千6百萬元，占全國盆花產值近半，但過去栽培盆花都是透過人工灌溉手持蓮噴頭，逐盆灌溉，需耗費龐大人力。

    桃園農改場副場長施錫彬進一步說明，為省工省水，該場開發「小品盆花專用底部灌溉栽培端盤」，盆徑僅為3寸，結合栽培床灌溉管路、透氣盆、電磁閥、土壤感測器及控制器，可依照盆花灌溉模式客製化灌溉程式，當土壤溼度感測值低時，就啟動自動灌溉，由於底部端盤盛水量少且介質吸水需要時間，控制程式設計巡迴2次灌溉，每次60秒，逐床判斷土壤濕度後啟動灌溉，並上傳到系統，可隨時掌握田間狀況。

    施錫彬表示，採用底部灌溉栽培端盤智慧灌溉相較於人工灌溉，可節省84.1%灌溉用水，僅需保留人工巡視，可省工90%以上，由於沒有淋洗，更節省肥料及農藥50%以上，每一栽培床智慧灌溉建置成本約1萬元，目前已申請新型專利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播