為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市潭子某國小導師被控公開霸凌學生 校方：已啟動調查

    2026/01/07 12:09 記者歐素美／台中報導
    台中市潭子區某國小郭姓導師遭家長投訴長期在課堂中針對某學生施以嚴重言語與情緒暴力，並透過反覆逼問、要求全班同學附和的方式，合理化對學生的羞辱與責備，形同公開霸凌。示意圖。（資料照）

    台中市潭子區某國小郭姓導師遭家長投訴長期在課堂中針對某學生施以嚴重言語與情緒暴力，並透過反覆逼問、要求全班同學附和的方式，合理化對學生的羞辱與責備，形同公開霸凌。示意圖。（資料照）

    台中市潭子區某國小郭姓導師遭家長投訴長期在課堂中針對某學生施以嚴重言語與情緒暴力，辱罵其「沒帶腦袋來學校」， 將學生比喻為「烏龜」、「胖子」，並透過反覆逼問、要求全班同學附和的方式，合理化對學生的羞辱與責備，形同公開霸凌；該校校長表示，校方上月接到投訴後立即啟動調查，因學生下週將考試，目前以穩定學生情緒為重點，強調會公正公平處理。

    人文基金會今天召開記者會指控台中市潭子區某國小郭姓導師，遭1名家長控訴常以貶抑人格、甚至大吼的言語指責其孩子，甚至孩子未繳作業、物品掉落，也藉此反覆標籤與責備，孩子因容易緊張，難以表達，導師卻持續以逼問方式要求孩子當眾回應，並引導其他學生附和，形成公開羞辱與情緒壓迫。

    該校校長表示，校方上月接到投訴後立即啟動調查，釐清是否有上述投訴情形，為保障學生受教權益，學校先在這名導師上課班級安排雙導師方式，以行政入班觀察協助，並滾動式調整，因為學生下週將考試，目前以穩定學生情緒為重點。

    校長強調，校方已成立調查委員會，3名委員全都是外聘專家，以示公正公平處理，相關調查程序持續進行中，今天下午並將召開教評會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播