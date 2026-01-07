漆藝人間國寶王清霜慟失相伴80載老伴 家人守護大師心情

漆藝大師王清霜（右）與老伴陳彩燕（左）相知相伴逾80載。（資料照，記者陳鳳麗攝）

「人間國寶」104歲漆藝大師王清霜，其相知相伴80年的妻子陳彩燕，5日在睡夢中走了，享嵩壽101歲，王清霜知道老伴離世難掩哀傷之情，他的孫子王峻偉表示，阿公阿嬤感情甚篤，目前每天有專人陪伴照顧阿公，為怕阿公難過，後事改在殯儀館辦理，阿公是否參加告別式，家人還要再商議。

現年104歲的台灣漆藝大師王清霜，漆藝創作備受推崇，其20多年前為台灣工藝研究中心創作、500號巨幅漆畫作品「天人合一」，工藝中心典藏委員評議典藏價格為1億元，至今仍在創作的大師，平常有妻子陳彩燕相陪，彼此照應，2021年新冠肺炎疫情期間，夫妻還結伴到台中打疫苗，互相提醒照顧好身體，鶼鰈情深，去年兩人還歡慶結婚80周年。

王峻偉表示，阿嬤1月5日在睡夢中走了，當時家人看阿嬤比平常晚起床，到房間叫不醒，發現其沒有生命徵象，馬上幫她做CPR，後來也有送醫院急救，在不做插管等急救方法下，讓阿嬤平靜的走了，阿公有見到阿嬤最後一面，感覺得到他的哀傷與失落。

家人為清霜夫人在草屯殯儀館辦理後事，以免大師見景傷情，告別式將在1月17日下午舉行，是否讓大師參加送老伴最後一程，家人還在猶豫中，近日將共同商議後決定。

蘇貞昌擔任行政院長（前排左6）2021年10月，贈送王清霜（前排左5）「漆藝巨擘」匾額時，其夫人陳彩燕（前排左4）同享喜悅。（資料照，記者陳鳳麗攝）

王清霜和老伴感情甚篤，2921年6月還一起打新冠肺炎疫苗。（資料照）

