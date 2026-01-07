保留橋頭糖廠森林又可解決橋科交通 環團提「新1-1」取代「舊1-1」道路

環團舉行「橋科新1-1道路快又好，三鐵共構森林保」記者會。（記者葛祐豪翻攝）

內政部國土署啟動高雄新市鎮3期計畫，橋頭糖廠百公頃森林將被60米的1-1道路貫穿，環團今（7日）提出提「新1-1」道路構想，取代「舊1-1」道路，強調不僅能解決橋科對外交通問題，也可保留糖廠森林。

1902年成立的橋頭糖廠，是北高雄最重要的文化觀光景點之一，但新市鎮第三期的規劃，將導致糖廠被1-1道路貫穿，共有上百公頃森林消失，目前已有50個團體、超過2500人連署，疾呼搶救橋頭糖廠。

森林城市協會理事長莊傑任、橋仔頭文史協會榮譽理事長蔣耀賢、高雄市綠色協會理事長黃景南等人，今天於市議會舉辦「橋科新1-1道路快又好，三鐵共構森林保」記者會，市議員黃柏霖、民眾黨高市黨部主委劉家榮等人出席聲援。

莊傑任指出，依政府原始規劃，台1線連接橋科的東西向道路共五條：1-2道路（60米）、筆秀路（10米）、樹德路（20米）、1-3新橋燕路、舊1-1道路；但多數尚未開通完工，橋科目前由10米寬的筆秀路和5米寬的橋燕路，作為唯二東西向連結台一線的道路，才導致交通壅塞；呼籲政府檢視東西向道路串連的未來需求，配合2027年台積電全面生產，打通「新1-1」道路，形成35萬人科技聚落交通路網。

根據環團提出的「新1-1」道路路線，從經武路-清豐六路-芎林路-橋科，莊傑任說明，該道路有多項好處，首先，舊1-1道路距離三鐵共構青埔站800公尺遠，新1-1經武路則直接與青埔站重疊、零距離，是最佳的主幹道路線；其次，新市鎮一期目前居住近8000人，一期的計畫人口達5.4萬，從新市鎮一期中心點的經武路出發到橋科，走新1-1道路，可以比舊1-1縮短200公尺以上距離，約半分鐘到1分鐘車程。

莊傑任強調，「舊1-1」道路將切過糖廠宿舍區與老樹，刪減典寶溪175萬噸滯洪量，破壞10萬棵樹的百頃森林；「新1-1」可繞過森林與糖廠，保留百頃森林與糖廠文史，發展觀光產業也有利多元的就業機會產生；此外，新1-1道路比起舊1-1道路，經過最少的非國有地主，有1公里都是既有道路，能花最少的預算完成，且免環評可立即動工。

環團提出「新1-1」道路構想，取代「舊1-1」道路。（森林城市協會提供）

近百位身心障礙朋友，日前健走連署守護橋頭糖廠百頃森林。（森林城市協會提供）

