拚春節前完工！施作新橋挖路影響 池上萬安橋便橋封閉

前往萬安橋便橋近日突封閉，鄉公所表示，便橋也進行改建與補強，民眾需更注意行駛。（民眾提供）

預計今年11月將完成的萬安橋工程，去年動工時，在一旁以便橋替代，只是附近民眾近日突發現連便橋都封起，由於此處連接魏家莊與外界重要通道，也造成抱怨，原來是當初工程單位設計時未考量到便橋所需空間。池上鄉長林建宏表示，已進行彌補、工程單位也很有解決的誠意，但近期鄉親行經此處仍需多加小心、放慢速度。

林建宏表示，萬安新橋北側橋頭目前正施作擋土牆工程，施工範圍將影響通往便橋的防汛道路。因需挖除部分路面設置鋼軌樁，屆時剩餘路寬不足3公尺，考量用路鄉親的行車安全，將辦理封路作業。

請繼續往下閱讀...

鄉公所昨已與縣政府、監造單位及施工廠商完成協調，將強化宣導標示，增設清楚、易辨識的告示，讓用路人提早因應。再者是改善替代道路照明，加強蠶桑場替代道路的夜間照明，提升行車安全。最後是加速施工進度，優先完成萬安村側工程，力拚在農曆春節前完工，以利恢復通行便橋。

林建宏強調，建築本體、施工中的萬安橋並未有問題，是便橋未設計良善，加上當地照明不足，恐在夜間發生交通安全疑慮，目前己緊急採購照明設備，路過此地鄉親、遊客需多加留意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法