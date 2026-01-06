67歲阿公為3孫找工作 靠「僱用獎助」再就業撐起一個家

67歲的「福哥」已退休，但為了3個孫子重新找工作，從頭學起，修整、研磨金屬表面，至今穩定工作一年多，讓家中經濟逐漸回穩。（勞動力發展署中彰投分署提供）

67歲的「福哥」貨車司機退休，本該在家後含飴弄孫，卻因兒子與媳婦婚姻失和，3名年幼孫子全數交到他手中照顧。沒有退路的他，只能再次走進職場，但高齡的他求職屢屢碰壁。在勞動部勞動力發展署中彰投分署「僱用獎助措施」協助下，這名高齡阿公順利重返工作崗位，再度為一家人撐起生活，

福哥曾是貨車司機，65歲屆齡退休後，原以為能靠老年給付過日子，卻因房貸與孫子的生活、教育費用等，積蓄很快見底，看著嗷嗷待哺的3個孫子，他再度扛起責任，硬著頭皮走進員林就業中心芳苑就業服務台，開口說「我想找工作」，語氣靦腆卻沉重。

勞動署中彰投分署表示，福哥求職時表示，希望找到日班、穩定的工作，讓孩子不再為生活煩惱，然而高齡求職並不容易，加上企業用人謹慎，投了數十封履歷都石沉大海，面試也屢屢碰壁。對此，芳苑就業服務台並未放棄，主動與在地金屬製造業者溝通，說明政府推動的「僱用獎助措施」，降低企業用人成本疑慮，終於成功為福哥爭取到面試機會，順利錄取為作業員。

重返職場後，福哥從頭學起，修整、研磨金屬表面，一步步熟悉產線作業，同時也展現高度責任感與穩定度，深獲雇主肯定，如今靠著固定薪資也讓家中經濟逐漸回穩。而他65歲重返職場已一年半，福哥不只撐起3個孫子的生活，也為搖搖欲墜的家庭撐起希望。

中彰投分署指出，隨著高齡化社會來臨，中高齡勞動力不再是「被動照顧者」，而是企業可倚重的穩定力量，「僱用獎助措施」正是串起勞工與企業的關鍵橋梁，透過薪資補助提高雇主僱用意願，同時協助勞工強化職能，這項措施在福哥身上發揮關鍵作用，不僅解決企業用人顧慮，也為高齡者創造重返職場的可能。

