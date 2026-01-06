為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中馬年燈會「嚕嚕米」主燈 盧秀燕強調「不是河馬」是小精靈

    2026/01/06 10:40 記者蘇孟娟／台中報導
    中台灣元宵燈會今年結合超人氣IP「姆明（Moomin）推出21公尺巨型姆明。（圖：市府提供）

    中台灣元宵燈會今年結合超人氣IP「姆明（Moomin）推出21公尺巨型姆明。（圖：市府提供）

    中台灣元宵燈會今年結合超人氣IP「姆明（Moomin）」（嚕嚕米），推出「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」燈會主題，打造60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，近來引起網友熱議，「姆明不是河馬」，指出台中市府馬年誤把姆明當馬設計馬年主燈「貽笑大方」；台中市長盧秀燕今日在新年首次的市政會議中再強調，「昨天姆明有請她澄清」，並三度強調「姆明不是河馬」，台中市只是取姆明（Moomin）諧音盼新年「Moving on」，「幸福密馬」則是配合馬年有「幸福密碼」的意義，她並要大家「輕鬆一點」。

    台中市推出的中台灣元宵燈會（台中燈會）今年訂自2月15日小年夜在中央公園隆重登場到元宵節，昨日燈會主題曝光，結合國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」打造「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」主題，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型姆明與3D裸視動畫限時亮相。

    不過，燈會主題曝光後，引起網友熱議，不少網友「指正」強調，姆明不是河馬，而是小精靈，台中市誤用馬年主題，根本貽笑大方。

    盧秀燕今日在市政會議透過直播再強調，今年燈會選擇來自芬蘭的「姆明一族（The Moomins）」IP原因，因芬蘭連續第8年獲評為全球最幸福國家，與台中幸福城市有幸福的連結；第二今年適逢姆明80週年，國際都有相關慶祝活動，台中也在此熱潮推出姆明主題燈會。

    她還說，「姆明有交代，要她幫忙澄清，它不是河馬」，並連用「不是河馬、不是河馬、不是河馬」，三度強調後，指出，「它只是長得像河馬的精靈」，台中只是取姆明（Moomin）諧音盼新年「Moving on」，「幸福密馬」則是配合馬年有「幸福密碼」的意義，且小提燈是姆明騎「鐵馬」，也融入台中有200多條自行車道是自行車之都的意義，盼大家「輕鬆一點」。

    台中馬年燈會「姆明」主燈網議非馬，盧秀燕三度強調「不是河馬」、輕鬆一點。（記者蘇孟娟攝）

    台中馬年燈會「姆明」主燈網議非馬，盧秀燕三度強調「不是河馬」、輕鬆一點。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播