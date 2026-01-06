記錄1621年顏思齊來台史！北港圓環啟動整修工程

北港圓環10多年未整修，公所斥資1900萬元修繕，配合北港燈會，本月暫停施工，預計4月完工。（記者李文德攝）

雲林北港鎮公所1959年在北港圓環設置顏思齊紀念碑，傳承1621年顏思齊來台史，不過圓環與紀念碑10多年未整修，公所封閉整修工程，會保留紀念碑原貌外，再改善鋪面與排水系統。鎮長蕭美文表示，盼整修給予當地人不同感受。

1959年前鎮長陳向陽在北港圓環設置「顏思齊紀念碑」，根據紀念碑下方「顏鄭兩公開拓北港碑記」記載，北港為台灣重要門戶，繁華之初始於漳州人顏思齊與泉州人鄭芝龍，明朝天啟元年顏率眾來台，於北港登陸築寨而居、撫土蕃、建部落，北港地區日益發達。

蕭美文指出，顏思齊先後在水林、北港設10寨，像是水林鄉顏厝寮還保有馬蹄型聚落、七角井等，北港圓環則有顏思齊紀念碑，記錄1621年大航海時代足跡，不過地方反映，10多年來圓環與紀念碑未整修，鋪面與排水系統已經受損，因此盼望加以修復。

蕭美文表示，整修工程預計明年4月完工，總經費約1900萬元，不過因北港圓環是一年一度北港燈會的主要燈區之一，因應今年將登場燈會，工程將於本月暫停施工，確保安全無虞後交由縣府布置燈區，待燈會結束再施工。

地方民眾認為，根據史料顏與鄭芝龍到笨港30年後，鄭成功部將在笨港持續經營，當時清代朝廷視顏思齊為海賊，但對台灣史而言極具歷史意義，而北港圓環的「顏思齊開台紀念碑」可留給後代子孫尋根溯源，因此有必要加以整修傳承這段過去。

