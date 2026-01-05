高雄大學與在地3小學簽署MOU 啟動教育合作交流

高雄大學與在地3所國小簽署MOU，啟動教育合作交流。（高雄大學提供）

高雄大學攜手在地援中、甲圍、藍田3所國小簽署合作備忘錄，啟動大學與基礎教育合作與資源交流，將推出高雄科學日暨USR成果展等，促進大學生深入社區，拓展國小學童視野。

高雄大學發揮大學社會責任（USR），由校長陳啓仁與援中國小校長林珮如、甲圍國小校長林雅珮、藍田國小籌備處主任陳秉筠，完成合作備忘錄簽署，建立大學與基礎教育跨校合作機制。

陳啓仁表示，校方樂於與在地國小深化合作，本月結合校內師長與高雄多所中小學團隊，將於文化中心舉辦「高雄科學日暨 USR成果展」，讓科學教育走入公共場域，展現大學參與社會多元實踐。

以USR實驗計畫「大手牽小手—藍田國小校本位課程共備計畫」為合作契機，協助藍田國小發展兒童哲學與永續教育等校本位課程，進而邀請甲圍、援中及藍田國小籌備處攜手校內USR團隊共同舉辦合作共識會議。

校方將整合師資培育、科學教育、環境教育、地方學走讀、學生社團及資源共享等多元能量，促進大學生深入社區，也讓國小學童在多元互動與跨域學習中，拓展學習視野。

陳啓仁說，高雄大學擁有82.5公頃校地，是一座兼顧教學、研究與生態保育的生態校園，歡迎國小師長帶領學童入校走讀，實地體驗拓展學習視野，促進跨學教育交流。

校方期望透過制度化合作，整合大學教學與研究能量，深化在地教育連結，回應區域發展與教育現場需求。

