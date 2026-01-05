為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄大學與在地3小學簽署MOU 啟動教育合作交流

    2026/01/05 20:31 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄大學與在地3所國小簽署MOU，啟動教育合作交流。（高雄大學提供）

    高雄大學與在地3所國小簽署MOU，啟動教育合作交流。（高雄大學提供）

    高雄大學攜手在地援中、甲圍、藍田3所國小簽署合作備忘錄，啟動大學與基礎教育合作與資源交流，將推出高雄科學日暨USR成果展等，促進大學生深入社區，拓展國小學童視野。

    高雄大學發揮大學社會責任（USR），由校長陳啓仁與援中國小校長林珮如、甲圍國小校長林雅珮、藍田國小籌備處主任陳秉筠，完成合作備忘錄簽署，建立大學與基礎教育跨校合作機制。

    陳啓仁表示，校方樂於與在地國小深化合作，本月結合校內師長與高雄多所中小學團隊，將於文化中心舉辦「高雄科學日暨 USR成果展」，讓科學教育走入公共場域，展現大學參與社會多元實踐。

    以USR實驗計畫「大手牽小手—藍田國小校本位課程共備計畫」為合作契機，協助藍田國小發展兒童哲學與永續教育等校本位課程，進而邀請甲圍、援中及藍田國小籌備處攜手校內USR團隊共同舉辦合作共識會議。

    校方將整合師資培育、科學教育、環境教育、地方學走讀、學生社團及資源共享等多元能量，促進大學生深入社區，也讓國小學童在多元互動與跨域學習中，拓展學習視野。

    陳啓仁說，高雄大學擁有82.5公頃校地，是一座兼顧教學、研究與生態保育的生態校園，歡迎國小師長帶領學童入校走讀，實地體驗拓展學習視野，促進跨學教育交流。

    校方期望透過制度化合作，整合大學教學與研究能量，深化在地教育連結，回應區域發展與教育現場需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播