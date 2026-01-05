南市設高解析監測站解密PM2.5成分 精準掌握空污來源

南市環保局於東區勝利國小設置臨時性「PM2.5連續自動監測站」，配置精密分析儀器及結合氣象資訊精確追蹤污染源頭。（南市環保局提供）

台南市環保局為進一步精準掌握空氣污染來源，設置臨時性「PM2.5連續自動監測站」，並與學術團隊合作引進高時間解析度的監測科技，成功解密台南地區PM2.5的關鍵成分組成，作為未來精進管制的科學依據。

南市環保局表示，PM2.5並非單一污染物，其成分會隨環境變化而改變，過去傳統採樣需耗時12至24小時，且實驗室分析也需花費數日，難以即時反映空氣品質波動。為此，環保局特於東區勝利國小設置臨時性「PM2.5連續自動監測站」，配置精密分析儀器，可在1小時內快速產出重金屬、有機碳及離子成分數據，並結合氣象資訊精確追蹤污染源頭。

根據今年10月空污季初期的監測分析，台南地區PM2.5組成以硫酸銨（31.2％）、有機物質（30.4％）及硝酸銨（19.8％）為3大核心成分，合計佔比超過8成。數據分析顯示，當PM2.5濃度升高或能見度轉差時，以「硝酸銨」的增幅最為顯著，這代表未來管制重點必須更聚焦於氮氧化物（NOx）反應生成的硝酸鹽污染。

南市環保局長許仁澤指出，後續優先強化交通廢氣與工業燃燒源的NOx管制，並首度將氨氣（NH₃）管理納入策略，以有效削減鹽類生成。同時也提醒市民儘管整體環境趨勢好轉，仍應留意空品指標資訊，空品轉差時減少戶外劇烈活動並採取適當防護。

