為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中龍井國小奪丹麥手球賽冠軍 昂首帶唱國歌感動鄉親

    2026/01/05 06:01 記者黃旭磊／台中報導
    龍井國小女子手球隊為鄉親領唱國歌，圖為獲丹麥維堡國際手球分齡錦標賽冠軍情形。（校方提供）

    龍井國小女子手球隊為鄉親領唱國歌，圖為獲丹麥維堡國際手球分齡錦標賽冠軍情形。（校方提供）

    台中龍井國小女子手球隊獲丹麥維堡國際手球分齡錦標賽冠軍，新年開春在國旗下昂首領唱國歌，女童稚嫩卻堅定的歌聲感動鄉親，不少人感動到心頭暖暖，稱讚「真正台灣之光、龍井之光」，龍井國小校長張勇生說，球員在國旗下昂首領唱，看見了希望正在家鄉土地上，一代又一代地開花結果。

    丹麥維堡國際手球分齡錦標賽（Danish Youth Handball Tournament in Viborg）為歐洲重要青少年手球賽事，龍井國小女子手球隊去年8月擊敗強敵，獲U11女子手球冠軍，當時舉起國旗揚威歐洲會場，元旦在龍井區公所領唱國歌，帶領鄉親迎接新年挑戰，張姓居民說，孩子們清亮而充滿朝氣歌聲，為新的一年注入新希望。

    龍井國小女子手球隊曾連奪114年台中盃全國手球錦標賽、全國手球錦標賽等兩項賽事U11女子組冠軍，再於歐洲丹麥奪冠，龍井區長何宜真今天說，學童表現凝聚地方向心力，也承載家園祝福與期盼，看見希望在龍井土地上，一代又一代地開花結果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播