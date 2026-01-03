真的好冷！今晨89個測站跌破10度 林得恩：再冷一整週

「林老師氣象站」發文指出，今日天氣仍受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。清晨中部以北及宜蘭地區最低溫普遍約10至11度，體感溫度只剩5度；南部地區最低溫則在11至12度；花東地區最低溫也只有12至13度之間。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，受強烈冷氣團發威，以及輻射冷卻影響，今晨低溫持續下探，不僅全台有89個測站溫度在10度以下，就連位於楠梓區的高雄測站也出現8.7度的低溫，高雄市田寮區也出現8度的低溫。氣象專家也提醒，下週還有新一波強冷空氣（強烈大陸冷氣團）接力，預估可能再創新低溫，專家也直呼「再冷它個一整週」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今上午發文指出，強烈冷氣團發威，全台89個測站10度以下，今天清晨最低溫在馬祖東引6.5度，本島最低溫在雲林古坑7.2度，另一個最特別的是氣象署高雄測站，位於楠梓區只有8.7度！這樣的低溫表現也讓該粉專直呼「真的好冷」。

台灣大學大氣科學博士林得恩今也在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣仍受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。清晨中部以北及宜蘭地區最低溫普遍約10至11度，體感溫度只剩5度；南部地區最低溫則在11至12度；花東地區最低溫也只有12至13度之間。沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現攝氏10度以下的機率，請務必加強保暖、防寒避凍準備。

「林老師氣象站」表示，明天強烈大陸冷氣團稍稍減弱，但因清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏乾冷，白天氣溫短暫回升。下週一、二受另一新的強烈大陸冷氣團逐漸南下影響，氣溫再度下滑，預估先濕冷、後轉乾冷。

「林老師氣象站」提到，下週三至下週五，天氣持續受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部地區天氣寒冷，其它地區早晚亦冷，下週四、五中南部日夜溫差增大，也請特別留意。

