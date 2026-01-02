為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    藍白聯手阻中央總預算 台南126項建設、17億治水經費受衝擊

    2026/01/02 19:44 記者王姝琇／台南報導
    大寮排水堤岸緊急搶修200公尺，構築七股聚落防護第一道防線。（台南市政府提供）

    大寮排水堤岸緊急搶修200公尺，構築七股聚落防護第一道防線。（台南市政府提供）

    去年7月，丹娜絲颱風在台南沿海掀起500年一遇的暴潮，目前台南市政府正利用乾季加速防洪工程，卻遇上藍白聯手阻擋2026年總預算案，致使台南相關治水工程推進出現隱憂，更直接衝擊達17.2億元的治水預算。

    2026年中央總預算案卡關，影響許多重大建設推展，盤點台南市就有約70億元、多達126項計畫恐遭延宕或受阻。南市水利局長邱忠川表示，目前台南治水預算尚有170億元缺口，中央總預算未過立即衝擊今年17.2億元治水預算。

    邱忠川指出，風災過後市府第一時間完成防洪牆、增設抽水機等應急工程，也透過沙腸袋等方式填補七股外海沙洲；但中長期治水工程，如排水系統整治，包括渠道拓寬與護岸加高費用高達上億元，急需中央支援，否則難以趕上汛期前施作。

    以風災受影響最大的西寮社區為例，要阻擋暴潮，除復育外海沙洲，鄰近的大寮排水系統，也要建置防潮閘門與蓄洪池，預估治理經費就要4.45億元。而中央總預算卡關，有如凍結工程預算，在卡關期間原本可推進的防洪工程，若拖到明年才施工，居民在七月汛期來臨時能獲得的保護就會減少。

    邱忠川也提及，台南市易淹水面積占全國三分之一以上，面對極端氣候與防洪挑戰，水利局規畫相關整治工程所需經費達170億元，包括後壁菁寮排水、七股大寮排水、安定下洲子排水、安南區六塊寮排水改善等重要排水、下水道、抽水站及滯洪池等整治工程，這些項目若無新年度預算挹注，可能使工程停擺或延後，進而影響市民安全及生活品質。

    市長黃偉哲表示，治水預算攸關社區安全，感謝地方公職與民意代表，不分黨派支持台南水利局的預算。盼望國會能盡快通過中央總預算，讓地方治水經費能順利到位，中央部會與地方可以攜手面對極端氣候，共同為沿海居民提升防洪量能。

    青山港汕沙腸袋工程搶修850公尺，完工後將可大幅提升七股區西寮及鹽埕等社區安全。（台南市政府提供）

    青山港汕沙腸袋工程搶修850公尺，完工後將可大幅提升七股區西寮及鹽埕等社區安全。（台南市政府提供）

