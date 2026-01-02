為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澎湖濟公廟發放米金關懷334戶 馬公市長黃健忠贈感謝狀

    2026/01/02 17:13 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市長黃健忠頒發感謝狀，給澎湖濟公廟。（馬公市公所提供）

    澎湖縣濟公廟今（2）日舉辦「冬令慈善關懷活動」，發放白米與關懷禮金予馬公市334戶低收入家庭，傳遞冬日溫暖與社會關懷。馬公市長黃健忠出席活動，代表市公所頒贈感謝狀，肯定濟公廟長年深耕公益，持續實踐社會責任，為地方累積善的能量。

    創建於1969年的澎湖濟公廟，為一貫道正義輔導委員會澎湖總壇，主祀濟公活佛，長年秉持「我為人人、人人為我」的利他精神，在地方發揮信仰教化與公益功能，不僅定期舉辦冬令濟助，也推動夏令營、專題講座、國學研習等，廣受道親及地方肯定。

    黃健忠表示，市公所施政重視基層關懷與社會福利，濟公廟多年來自發投入社會公益，主動承擔弱勢照顧工作，是宗教信仰與地方共善的典範。他強調：「感謝濟公廟持續從民間出發，補位政府資源不足之處，市公所也會與在地力量攜手，讓關懷落實到每一戶需要的家庭。」

    濟公廟副主委許金全指出，濟公廟從最初隱匿於民宅，到今日成為澎湖地區一貫道信仰中心，靠的是一群道親堅守信念與默默耕耘，「我們相信慈悲不是口號，而是一種日常實踐。冬令關懷，我們已經做了20幾年，只希望能多幫助1戶是1戶。」

    經理許秋花表示，每年冬令發放均依市公所與各里清冊審慎規劃，務求物資與心意都能確實送達。濟公廟表示，未來將持續推動各項公益活動，結合社會各界力量，延續濟公活佛的慈悲精神。

    農曆春節前夕，馬公市公所發放低收入戶物資。（馬公市公所提供）

    熱門推播