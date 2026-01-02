北捷開放掃QR Code搭車！悠遊付享50％回饋金 icash Pay送點數

台北捷運、雙北市公車、新北捷運環狀線明（3）日同步開放使用「交通乘車碼（QR Code）」，民眾可透過電子支付APP感應搭乘。（記者孫唯容攝）

台北捷運、雙北市公車、新北捷運環狀線明（3）日同步開放使用「交通乘車碼（QR Code）」，民眾可透過電子支付APP感應搭乘，台北市捷運開放17家業者QR乘車碼乘車，其中5家業者支援QR乘車碼搭乘雙北市聯營公車。北捷指出，民眾若有轉乘需求，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等3家業者可享公車與捷運轉乘優惠，建議優先使用。

明天開始，北捷一個閘門支援3種付費方式，包含儲值卡感應區、交通乘車碼（QR Code）感應區、信用卡感應區。其中，「交通乘車碼（QR Code）」開放開放17家業者，包含TWQR平台的9家金融機構台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司；以及悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay等8家電子支付業者。

信用卡感應部分，明起先開放台新信用卡感應乘車，包含Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡的民眾，在手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行，7月份起全面開放國內外信用卡，以及Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。北捷說明，受限信用卡營運安全規定無法儲存卡號，若民眾使用信用卡感應，無法享有北捷常客優惠，使用儲值卡感應者，則可累計捷運搭乘次數與金額。

北捷攜手17家支付業者，明起至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額，北捷會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。

活動期間，使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車，首搭最高可享50％回饋金，明起至1月9日，任搭3次加贈50元現金回饋券1張；使用iPASS MONEY搭乘，將送7-ELEVEN優惠券50塊一張；使用icash Pay搭乘次數達5次，送OPENPOINT點數20點，搭乘滿10次則享點數40點，最高可獲得60點；使用街口支付搭乘，不限搭乘金額，享隨機返幣最高100％；使用全支付享有20％回饋；使用台新Pay享3.8％回饋；使用全盈+PAY明起至3月31日，累積達10次有機會獲得888元的儲值金。

台北市捷運開放17家業者QR乘車碼乘車，其中5家業者支援QR乘車碼搭乘雙北市聯營公車。（記者孫唯容攝）

北捷一個閘門支援3種付費方式，包含儲值卡感應區、交通乘車碼（QR Code）感應區、信用卡感應區。（記者孫唯容攝）

