斗南小東休閒運動中心即將完工 雲縣發英雄帖招商

雲林縣府斥資6億元興建斗南小東休閒運動中心即將完工。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府斥資6億元興建斗南小東休閒運動中心硬體工程即將完工，縣府啟動促進民間參與公共建設（ROT）招商作業，相關招商資料已上網公告，歡迎具備運動場館、休閒服務或相關產業經營經驗的優質廠商踴躍參與。

斗南小東休閒運動中心位在小東市地重劃區，場館為地上3層、地下1樓，總樓地板面積8000平方公尺，地下1樓為汽機車停車場，地上1樓規劃室內及室外游泳池，並設置店鋪空間；2樓規劃多功能空間，可做為課程活動、親子運動空間及輕食餐飲等服務機能；3樓規劃健身房及體適能中心。

縣府指出，斗南唯一的鎮立游泳池因配合水利署河川整治拆除，加上轄內室內休憩運動空間不足，小東休閒運動中心周邊交通便利，且緊鄰國道1號，小東工業區土地標售完畢，廠商也陸續進駐設廠，具備多元營業潛力。

縣府表示，小東休閒運動中心採ROT方式辦理，營運許可年期為10年，由民間機構負責既有設施之營運管理與維護，並可依契約規範進行必要之增建、改建及修建等優化改善作業；另設有優先定約機制，年期6年，並以1次為限。初期投資規模預估約1500萬元以上。

縣府財政處表示，斗南小東休閒運動中心預計於今年7月開幕營運，不僅可滿足斗南地區居民日常運動、親子休閒及社區活動需求，也有助於帶動鄰近地區整體發展。

