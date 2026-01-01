急凍還下雨！新竹以北8縣市跌破10度 北北基宜慎防大雨

新竹以北局部地區跌破10度。（擷取自中央氣象署網站）

中央氣象署發布低溫特報提醒，強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率。新竹以北局部地區今天（1日）下午到明晚有持續10度左右或以下氣溫，請注意保暖，用火用電注意安全。

亮代表「非常寒冷」橙色燈號的縣市有新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣，有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

亮代表「寒冷」黃色燈號的縣市則有苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有10度以下氣溫發生機率，請注意。

氣象署也發布大雨特報提醒，受東北季風影響，日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

東北風明顯偏強，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區，今天下午到明晚有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號）。基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島今天也易有長浪發生，目前新北（富貴角）、宜蘭（蘇澳）、花蓮已觀測到3到5米的浪高。

基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨。（擷取自中央氣象署網站）

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣、金門縣留意強風。（擷取自中央氣象署網站）

