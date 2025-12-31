為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    跨年散場搭北捷綠線！南京三民、小巨蛋坐車免費 潮天團4站送禮物

    2025/12/31 20:06 記者董冠怡/台北報導
    散場從松山新店線南京三民、台北小巨蛋進站免費，捷運市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山站，可聽北捷「潮天團」唱歌、講笑話和領取限量小禮。（記者廖振輝攝）

    散場從松山新店線南京三民、台北小巨蛋進站免費，捷運市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山站，可聽北捷「潮天團」唱歌、講笑話和領取限量小禮。（記者廖振輝攝）

    台北市今天同時有天后蔡依林演唱會及跨年活動，台北捷運公司說，期間連續營運42小時，持續到1月1日深夜12點，提醒民眾進場搭乘板南線、淡水信義線；散場從松山新店線南京三民、台北小巨蛋進站免費，捷運市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山站，可聽北捷「潮天團」唱歌、講笑話和領取限量小禮。

    北捷指出，跨年維安除了加強無差別攻擊演練、跨軌道運輸業與警消單位危安通報測試，台北車站、中山站、西門站、忠孝新生站及市政府站，增派5名保全，重點車站指揮中心配置防禦盾牌、鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備，會同員警加強巡檢頻率，精進安全防護和應變機制。

    北捷提到，捷運市政府、國父紀念館、台北101/世貿及象山站等重點管制車站，設置緊急醫護站與博愛優先通道，擴大淨空緩衝區，現場加派人力舉牌宣導，呼籲乘客不要推擠。「潮天團」19人將於凌晨12點左右散場時，進駐上述車站的7個出口，說學逗唱並發送小禮，陪伴民眾等候列車進站。

    另外，今晚10點半到明天清晨6點，持電子票證從南京三民、台北小巨蛋站刷卡進站，可享不限站數、當趟車資免費。使用單車票者，可於前述兩站自動售票機前專屬服務櫃台，免費領票搭車。

    市府捷運站湧現跨年人潮，員警來回巡邏加強維安。（記者廖振輝攝）

    市府捷運站湧現跨年人潮，員警來回巡邏加強維安。（記者廖振輝攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播