跨年散場搭北捷綠線！南京三民、小巨蛋坐車免費 潮天團4站送禮物

散場從松山新店線南京三民、台北小巨蛋進站免費，捷運市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山站，可聽北捷「潮天團」唱歌、講笑話和領取限量小禮。（記者廖振輝攝）

台北市今天同時有天后蔡依林演唱會及跨年活動，台北捷運公司說，期間連續營運42小時，持續到1月1日深夜12點，提醒民眾進場搭乘板南線、淡水信義線；散場從松山新店線南京三民、台北小巨蛋進站免費，捷運市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山站，可聽北捷「潮天團」唱歌、講笑話和領取限量小禮。

北捷指出，跨年維安除了加強無差別攻擊演練、跨軌道運輸業與警消單位危安通報測試，台北車站、中山站、西門站、忠孝新生站及市政府站，增派5名保全，重點車站指揮中心配置防禦盾牌、鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備，會同員警加強巡檢頻率，精進安全防護和應變機制。

北捷提到，捷運市政府、國父紀念館、台北101/世貿及象山站等重點管制車站，設置緊急醫護站與博愛優先通道，擴大淨空緩衝區，現場加派人力舉牌宣導，呼籲乘客不要推擠。「潮天團」19人將於凌晨12點左右散場時，進駐上述車站的7個出口，說學逗唱並發送小禮，陪伴民眾等候列車進站。

另外，今晚10點半到明天清晨6點，持電子票證從南京三民、台北小巨蛋站刷卡進站，可享不限站數、當趟車資免費。使用單車票者，可於前述兩站自動售票機前專屬服務櫃台，免費領票搭車。

市府捷運站湧現跨年人潮，員警來回巡邏加強維安。（記者廖振輝攝）

