    首頁 > 生活

    迎戰學測 北門高中師生孔廟祈福

    2025/12/31 14:19 記者王涵平／台南報導
    115學年度大學學科能力測驗將登場，國立北門高中師生今前往佳里昭清宮孔廟，以莊重虔誠進行祈福儀式，為學子祈求文運昌隆、考試順遂。（北門高中提供）

    115學年度大學學科能力測驗將登場，國立北門高中師生今前往佳里昭清宮孔廟，以莊重虔誠進行祈福儀式，為學子祈求文運昌隆、考試順遂。（北門高中提供）

    115學年度大學學科能力測驗將登場，國立北門高中師生今前往佳里昭清宮孔廟，以莊重虔誠進行祈福儀式，為學子祈求文運昌隆、考試順遂。

    由校長吳俊憲、家長會長陳俊宏、高三導師等教職員陪同，318位高三學測考生從學校出發，徒步約2公里前往佳里昭清宮孔廟，沿途行經佳里街區，吸引不少地方民眾與家長駐足加油打氣。

    祈福儀式依循傳統古典禮序進行，校方準備芹菜、蔥蒜、包子、蛋糕、沙拉油、粽子等供品，分別象徵勤學不懈、聰明伶俐、包中如意、步步高升與前程光明。學務處主任吳彰庭更以傳統糕餅製作兩面祈福立牌，金色立牌排列名字，象徵「金榜題名」；銀色立牌則排列考試分字，寓意「贏得高分」，巧思滿滿、祝福滿溢。

    校長與家長會長分別於前、後殿焚香奏疏，帶領學生虔誠祈福，氣氛莊嚴肅穆。完成參拜後，考生依序走過象徵好運加持的「好運門」，接著由校長與會長手持文昌筆，在學生肩頭輕輕一點，象徵智慧與能量的注入，鼓舞學子以最佳狀態迎戰大考。學生將寫滿心願與目標的祈福小卡懸掛祈福牆。

    北門高中今年透過特殊選才管道，已有陳室享錄取國立中山大學電機工程學系、顏佑豈錄取國立中正大學紫荊不分系學士學位學程、吳丞耘錄取長榮大學數位媒體設計學系。

    115學年度大學學科能力測驗將登場，國立北門高中師生今前往佳里昭清宮孔廟，以莊重虔誠進行祈福儀式，為學子祈求文運昌隆、考試順遂。（北門高中提供）

    115學年度大學學科能力測驗將登場，國立北門高中師生今前往佳里昭清宮孔廟，以莊重虔誠進行祈福儀式，為學子祈求文運昌隆、考試順遂。（北門高中提供）

