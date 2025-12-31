為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    跨年晚會、蔡依林演唱會、元旦路跑齊發 蔣萬安下令首長全數待命

    2025/12/31 11:12 記者何玉華／台北報導
    台北市跨年夜有跨年晚會、蔡依林演唱會、元旦路跑接力舉辦，市長蔣萬安下令首長全數待命。（資料照）

    台北市跨年夜有跨年晚會、蔡依林演唱會、元旦路跑接力舉辦，市長蔣萬安下令首長全數待命。（資料照）

    揮別2025年，台北市政府周邊今（31）天晚上有蔡依林演唱會、跨年晚會，接著迎來2026年元旦升旗路跑，面對同時段、多人潮、跨場域的三重挑戰，台北市長蔣萬安要求所有局處首長待命，以最高標準確保萬無一失。

    蔣萬安在今年最後一次市政會議中指示，今天晚上市府周邊將有跨年晚會、蔡依林演唱會、元旦路跑等大型活動。同時段、多人潮、跨場域的三重挑戰，是一次重要的實戰檢驗，要求相關局處窗口進駐應變中心，首長一律待命，除了守好各自的責任區，也要跨局處協作，橫向聯絡，保持暢通，確保所有狀況都能即刻清楚掌握，立即應對，務必逐項確認以最高標準確保萬無一失。

    蔣萬安也提到，今年的跨年晚會，邀請到睽違12年回到台灣表演的韓國傳奇女團KARA，觀傳局規劃了4大應援版面和兩天的捷運站限定播音迎接，受到很大的迴響，還有粉絲說要從韓國、香港來台北跨年。

    此外，明年的1月2號，韓國人氣女團BABYMONSTER也將到台北小巨蛋開唱，市府也規劃一系列的城市應援，包含觀光景點、打卡點、限定捷運列車塗裝和貓纜車纜車廂，以及小巨蛋周邊的一系列應援等，包括觀傳局、北捷公司等相關局處一起投入城市行銷的行列；接著還有在大巨蛋舉行的金唱片，TWICE等知名演唱會，希望各局處都可以更貼近粉絲，準備精彩的城市應援。

