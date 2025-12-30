為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週三中南部日夜溫差大 北部及東半部有局部短暫雨

    2025/12/30 22:03 即時新聞／綜合報導
    氣象署指出，週三北部及東北部天氣稍涼，中南部日夜溫差大。（資料照）

    明晚就是跨年夜，氣象署指出，週三受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，西半部及東北部14至17度，花東地區約19度，中南部日夜溫差大；天氣方面，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，請民眾出門注意保暖及攜帶雨具備用。

    中央氣象署預報，週三北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，參加活動建議攜帶雨具備用，中南部為多雲到晴的天氣；跨年夜各地天氣較涼，請適時增添衣物以免受涼。竹苗、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。明日清晨南部地區有局部霧或低雲影響能見度。

    溫度方面，週三預測北部及東北部高溫19至20度，其他地區24至26度。預測低溫，西半部及東北部14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大，請適時增添衣物；離島天氣，澎湖陰時多雲，18至20度，金門多雲時晴，15至19度，馬祖陰短暫雨，12至15度。

    天氣風險公司指出，明天跨年僅桃園以北及宜蘭大致為陰陣雨天氣，出門跨年要攜帶雨具；竹苗地區為多雲時陰天氣，可能有局部飄雨機會；中部以南及花東大致為多雲到晴天氣。不過各地夜間都較冷，外出跨年要多保暖。

    紫外線指數方面，大台北地區及新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。

    空氣品質方面，明天受東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區及離島短時間可能達橘色提醒等級。

    北部及東北部高溫19至20度，其他地區24至26度，西半部及東北部14至17度，花東地區約19度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，大台北地區及新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，高屏局部地區及離島短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

