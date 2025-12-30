為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    確定了！彰基年終獎金3.5個月 總院長陳穆寬：不讓員工失望

    2025/12/30 17:56 記者湯世名／彰化報導
    彰基總院長陳穆寬今天宣布總院年終獎金3.5個月，再創歷史新高。（圖由彰基提供）

    彰基總院長陳穆寬今天宣布總院年終獎金3.5個月，再創歷史新高。（圖由彰基提供）

    彰化基督教醫院總院長陳穆寬今（30日）宣布，年終獎金3.5個月，再創130年來新高，連帶彰基體系的6家醫院也都創新高。陳穆寬強調他會照顧好員工，給最好的福利，讓辛苦的員工用愛來照顧病人，「絕不讓員工失望」。

    彰基總院從總院長陳穆寬2018年上任以來，首年年終獎金就高達2.8個月，並連續4年持平，到了2022年一舉突破3.1個月，刷新126年來最高紀錄；2023年再刷新達到3.2個月，2024年再突破達到3.3個月，屢創新高；今年農曆春節再破紀錄，高達3.3個月再創史上新高。

    最近彰基大手筆邀請重量級卡司舉辦年終演唱會，讓不少醫護人員驚呼彰基不惜巨資辦活動，預測明年年終獎金應該會有好消息。果然今天彰基總院長陳穆寬即親自宣布，彰基總院年終獎金高達3.5個月。此外，二基、鹿基、雲基、員基、漢基也都來到3個月，南基則是2.5個月，全都創新高。

    相關人士指出，彰基不但提供民眾世界上最先進的醫療，而且對病人收取的自費率幾乎是全國醫學中心最低的，能夠創造這麼多的盈餘，主要是⁨陳穆寬⁩不涉入採購議價，全部由採購小組決議，過程公開透明。另外，醫療深度的提升也吸引了相當多的重症患者前來就醫，而且近幾年大力改革，強調「有床各科用、床是病人的」，病床使用效能的提升更是數位管理的典範，讓病人不再飽受等不到床的艱熬。

    彰基年終獎金高達3.5個月，再創歷史新高。（資料照）

    彰基年終獎金高達3.5個月，再創歷史新高。（資料照）

    彰基總院與6家體系醫院年終獎金都創新高。（資料照）

    彰基總院與6家體系醫院年終獎金都創新高。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播