確定了！彰基年終獎金3.5個月 總院長陳穆寬：不讓員工失望

彰基總院長陳穆寬今天宣布總院年終獎金3.5個月，再創歷史新高。（圖由彰基提供）

彰化基督教醫院總院長陳穆寬今（30日）宣布，年終獎金3.5個月，再創130年來新高，連帶彰基體系的6家醫院也都創新高。陳穆寬強調他會照顧好員工，給最好的福利，讓辛苦的員工用愛來照顧病人，「絕不讓員工失望」。

彰基總院從總院長陳穆寬2018年上任以來，首年年終獎金就高達2.8個月，並連續4年持平，到了2022年一舉突破3.1個月，刷新126年來最高紀錄；2023年再刷新達到3.2個月，2024年再突破達到3.3個月，屢創新高；今年農曆春節再破紀錄，高達3.3個月再創史上新高。

最近彰基大手筆邀請重量級卡司舉辦年終演唱會，讓不少醫護人員驚呼彰基不惜巨資辦活動，預測明年年終獎金應該會有好消息。果然今天彰基總院長陳穆寬即親自宣布，彰基總院年終獎金高達3.5個月。此外，二基、鹿基、雲基、員基、漢基也都來到3個月，南基則是2.5個月，全都創新高。

相關人士指出，彰基不但提供民眾世界上最先進的醫療，而且對病人收取的自費率幾乎是全國醫學中心最低的，能夠創造這麼多的盈餘，主要是⁨陳穆寬⁩不涉入採購議價，全部由採購小組決議，過程公開透明。另外，醫療深度的提升也吸引了相當多的重症患者前來就醫，而且近幾年大力改革，強調「有床各科用、床是病人的」，病床使用效能的提升更是數位管理的典範，讓病人不再飽受等不到床的艱熬。

彰基年終獎金高達3.5個月，再創歷史新高。（資料照）

彰基總院與6家體系醫院年終獎金都創新高。（資料照）

