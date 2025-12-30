公廁成療癒風景！ 八仙山竹構藝術公廁獲台中都市空間設計獎

位於十文溪畔的「浮竹軒」公廁，以竹桁架屋頂勾勒如輕舟般的造型。（相片由原間影像提供）

林業及自然保育署台中分署，為提升森林遊樂區公共服務品質，利用在地竹材為構築元素，結合自然景觀特色，重新整建八仙山國家森林遊樂區內3座公廁，打造竹藝公廁及一座森林療癒休憩場所，落實低碳建築與永續理念，提升建築效能指標，榮獲第12屆台中市都市空間設計大獎「公共環境空間獎-卓越獎」，讓森林中的公共設施成為療癒的最佳場域。

林業及自然保育署台中分署表示，這次竹構藝術公廁整建工程以「讓建築回歸自然」為核心精神，善用國產竹材，降低碳足跡，同時提升建築效能與公共服務品質。完成後的竹藝特色公廁與休憩空間，造型新穎而溫潤，徹底翻轉大眾對公廁的刻板印象，成為遊客口中「值得專程探訪」的森林亮點，其設計理念並與台中市都市空間設計大獎所重視的「適法性、友善性、典範性、傳承性」高度契合，獲獎實至名歸。

其中，位於十文溪畔的「浮竹軒」公廁，以竹桁架屋頂勾勒如輕舟般的造型，輕盈融入溪石與山林，搭配夯土外牆展現土地的溫度，溪邊的竹藝休憩平台「竹泊」則以孟宗竹交叉編織的圓弧棚架，讓遊客靜坐聆聽溪流、沉浸森林療癒；遊客中心下方的「迎竹軒」公廁，透過波浪弧型竹天花與原民圖騰竹編隔屏，引入柔和光線並兼顧通風與隱私；綠色走廊上方的「沐竹軒」公廁則以半開放式孟宗竹桁架屋頂，引進日光與綠意，使公共設施與山林景觀自然相融，成為八仙山中兼具機能與美感的療癒風景。

八仙山國家森林遊樂區昔日為台灣三大林場之一，仍保留山林風貌及自然特色，台中分署除打造竹構藝術公廁及休憩場所外，還有適合健行的森林浴步道與療癒身心的觀瀑平台，歡迎民眾利用跨年假期上山，盡情享受自然場域中的寧靜及療癒氛圍，以健康愉悅的身心迎接新的一年。

竹藝休憩平台「竹泊」則以孟宗竹交叉編織的圓弧棚架，讓遊客靜坐聆聽溪流、沉浸森林療癒。（林業署提供）

