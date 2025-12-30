北市5新制元旦上路！捷運公車可掃QR碼 微電車禁入河濱單車道

台北市水利處已在各個河濱公園的水門出入口、自行車牽引道，懸掛禁行微型電動二輪車宣導布條。（台北市水利處提供）

台北市政府自115年1月起將推動5項新制，包括掃描交通乘車碼（QR code）搭乘公車及捷運多元支付、YouBike全車種強制納保、敬老愛心卡擴大使用及加碼補助、公有停車場久停車輛處理新規、微型電動二輪車禁入河濱自行車道。新制涵蓋長者福利、交通安全與停車秩序管理等面向。

台北捷運、台北市公車及新北市公車自115年1月3日起同步開放交通乘車碼（QR Code）掃碼支付功能，旅客可透過1支手機掃描乘車碼，通達雙北地區各大公共運輸節點，支付方式更加多元便利。雙北市區公車部分將同時開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付」等5種電子支付方式，未來也將持續洽談其他支付業者加入；另公車於同日一併啟用台北市敬老卡及愛心卡餘點扣盡功能，讓持卡者能更彈性運用卡內點數。

台北市YouBike全車種（含YouBike 2.0及YouBike 2.0E）全面實施投保免費公共自行車傷害險，並將原未納保的「單次租借（臨時會員）」一併納入保障範圍，北北桃三市共同推動全面納保，保費由政府全額負擔，呼籲民眾儘速透過YouBike官網或APP完成投保登錄。

為鼓勵長者及身心障礙者外出活動並有效運用敬老愛心卡點數，北市府擴大敬老愛心卡使用範圍，目前敬老愛心卡可於12項交通運具及66處場館使用。自115年1月起，敬老卡扣抵聯合醫院門診掛號費50點，適用對象由中低收入戶長者擴大至一般長者，並新增14處院外門診據點，共有21處門診可接受刷卡扣點。另115年2月1日起，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數將由65點提高至85點，持續打造高齡友善及無障礙城市的環境。

為解決公有停車場久停車輛問題，修正《台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例》，自115年1月1日施行。修正重點包括，擴大適用範圍至停管處轄管不收費格位及委外經營停車場；久停容許日數上限縮短為10日，超過者將張貼通知限期5日內處理，屆期未處理即予拖吊移置；小客（貨）車移置費提高為1500元，保管費每半日200元，逾5日未領回者每半日300元；機車保管費每半日50元，逾5日未領回者每半日75元。

為維護自行車騎士與行人安全，台北市自115年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱自行車道及人行道。違規者依《道路交通管理處罰條例》第73條規定，可處新台幣300元至1200元罰鍰。

近年持續接獲民眾反映微型電動二輪車影響自行車道安全，經相關單位研商後決議禁行，並與新北市同步公告實施，共同保障雙北市民河濱休憩安全。目前已於各水門出入口及自行車牽引道懸掛宣導布條，115年起將派員加強巡邏，配合科技執法取締違規，民眾如發現違規情形，可撥打1999市民熱線反映。

