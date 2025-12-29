為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中共軍演亂航班！立榮、華信馬祖航線12/30全取消 金門18時後飛

    2025/12/29 18:13 記者蔡昀容／台北報導
    立榮、華信12月30日馬祖航線取消，金門航線晚間6點後飛。（記者吳亮儀攝）

    立榮、華信12月30日馬祖航線取消，金門航線晚間6點後飛。（記者吳亮儀攝）

    受中共軍演影響，立榮航空、華信航空公告，明天（30日）台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6時前取消或延後，立榮航空晚間並增開6航次班機疏運。

    根據立榮航空公告，台灣往返馬祖航線全日取消；台灣往返金門航線晚間6時前不飛，6班次延後起飛，並增開6航次班機。

    根據華信航空公告，台灣往返馬祖航線全日取消；台灣往返金門航線晚間6時前不飛。如有加班會公告。

    立榮航空12月30日延後起飛班次（以下皆為異動後起降時間）：

    台中－金門（B7－8965），18:00出發，19:05抵達
    金門－台中（B7－8966），19:40出發，20:40抵達
    台南－金門（B7－8991），18:00出發，18:50抵達
    金門－台南（B7－8992），19:25出發，20:20抵達
    高雄－金門（B7－8927），18:00出發，19:05抵達
    金門－高雄（B7－8928），19:50出發，20:50抵達

    立榮航空12月30日增開班次：

    台北－金門（B7－9381），18:00出發，19:20抵達
    金門－台北（B7－9382），20:25出發，21:40抵達
    台北－金門（B7－9385），19:00出發，20:20抵達
    金門－台北（B7－9386），20:55出發，22:10抵達
    台中－金門（B7－9361），18:15出發，19:20抵達
    金門－台中（B7－9362），20:00出發，21:00抵達

