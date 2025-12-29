杜鵑產業升級！新北農業局跨域合作 打造萬金智能美學溫室

新北市府農業局斥資打造萬金杜鵑智能美學溫室，透過跨域合作，翻轉外界對花室的刻板印象，成功吸引男女親近杜鵑。（記者俞肇福攝）

新北市農業局打造萬金杜鵑品牌，將傳統印象中的杜鵑是行道樹工程苗的印象翻轉，創造豐厚地方經濟與效益，讓產業鏈得以永續經營發展；新北市農業局長諶錫輝今天（29日）表示，新北市政府農業局攜手萬里、金山花農與專業團隊，打造全台首座融合美學設計的智能環控溫室，成功形塑讓人印象深刻的品牌地標。相關花展資訊，民眾可上萬金杜鵑官網查詢。

諶錫輝表示，萬里、金山為全台最重要的杜鵑花產地，為改變杜鵑為行道樹工程苗刻版印象，農業局推動萬金杜鵑品牌，並透過跨域合作、在地響應及產業永續等面向參與國際比賽，迄今已獲18項國際大獎肯定，品牌推動備受肯定。

諶錫輝說，新北市農業局與萬金杜鵑品牌總顧問CNFlower創辦人凌宗湧合作，進行智能溫室整體美學規劃，並邀請工二建築設計事務所共同執行美學設計，翻轉傳統溫室印象，讓人眼睛一亮。

農業局指出，全球極端氣候日益嚴重，新建溫室透過智能環控系統，以適合作物生長的條件自動調整相關設備的啟動時機，如噴灌系統、負壓風扇、內遮陰等設備，並可運用手機遠端監控及管理，利用專業化、系統化地栽培設備，減少人力成本並增加生產效率。

農業局攜手金山地區農會長期輔導在地農友，持續為產業升級、開創農業美學與跨域合作的新里程。1座是由金山花卉產銷班長嚴慶榮與妻子黃美娟共營的青昀苗圃，另外一座則是由花農蔡文生及蔡承翰（新北青農聯誼會金山萬里分會副會長）父子共同傳承的茂生苗圃，兩者皆為繼承家業、返鄉扎根的新生代，他們的投入與升級，象徵萬金杜鵑品牌推動，成功吸引人才回流的成果。

新北市府農業局斥資興建萬金杜鵑智能美學溫室，可透過手機遙控調節溫度，讓花農一年四季都可以培育萬金杜鵑。（記者俞肇福攝）

新北市府農業局斥資打造萬金杜鵑智能美學溫室，圖為金山花卉產銷班長嚴慶榮（左5）與妻子黃美娟（左4）共同經營的青昀苗圃由，今天（29日）正式啟用。（記者俞肇福攝）

