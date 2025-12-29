別將排水孔當垃圾桶！廚房油脂堆積 是新北下水道堵塞頭號兇手

新北市水利局今年污水下水道清疏案，以油脂導致阻塞的比例最高。（新北市水利局提供）

新北市水利局今年截至目前，接獲污水下水道堵塞清疏共3231件，其中以油脂堵塞原因為最多，占1932件，油脂的危害遠超過一般雜物。水利局表示，民眾習慣將烹飪過程中產生的油脂等異物倒入水槽的舉動，已成為加速全市下水道堵塞、並影響排水系統正常運作的主因，提醒應減少油脂排入排水孔。

今年截至目前，新北市水利局共接獲3231件通報，有1954件需要專業清疏，堵塞原因前3名依序為油脂1932件、垃圾9件、毛髮3件。

水利局長宋德仁表示，造成堵塞的頭號主因，是廚房產生的油脂直接倒入排水孔，由於油脂遇冷凝固後，遇到污水中的鹼性物質和金屬離子後形成皂垢，長期累積便會大幅縮小排水斷面，最終導致系統癱瘓。此外，浴室的毛髮、濕紙巾、布料等不可分解的異物，也是不容忽視的堵塞來源。

他強調，排水孔絕對不是垃圾桶，任何不易分解的物品進入系統，最後都會反映在整條管線上，隨意棄置不當物品，不僅影響自身居家排水，更可能造成鄰里污水系統阻塞，徒增清疏人員負擔。

水利局呼籲，市民應從日常做起，共同維護污水排水效率，在清洗前，可用紙巾吸附可見的浮油，減少油脂排入排水孔，並務必使用濾網攔截毛髮與菜渣，同時嚴禁將濕紙巾、衛生棉、布料等任何異物投入管線，這些小動作，是延長管線壽命的最佳方法。

