高學歷優質女擇偶設高門檻 但條件再好也敵不過「不好相處」

現代婚戀市場中，不乏學歷高，工作好，甚至年收入超過1、200萬的才貌優質女生，在感情路上卻被冠上「剩女」、「敗犬」，甚至是「公害」，讓親友抱怨這些未婚男生「不識貨」、是否「瞎了眼」？桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（28）日分享，這些才貌雙全在職場表現亮眼的女生，私下可能因「不拘小節」或「指導性太強」，導致異性退避三舍，不僅是婚姻，可能連事業、人際關係都會大受影響。

徐姓社工說，一位國外知名大學博士畢業，在國內知名大學擔任女助理教授，3個月前到該中心報名「個別一對一」聯誼時提到，她雖然過了適婚年齡，但對未來對象的條件也有所求，她要求男生身高最少178，必須是國外正規大學博士，若是國內博士，至少要三中以上國立大學，且可英語溝通，男生要有自己房子及車子，最好不要跟父母同住，身材標準，不能禿頭等。

徐姓社工提到，還有女老師直言拒絕與公婆同住，一位超過40歲的「大齡女秘書」還說，男生超過40歲沒房子，算啥？她卻沒想到自己超過40歲女生選啥？也有空姐要求男生若沒開豪華汽車就不必見面。這些亮麗的女性，卻常因語氣不留餘地，導致良緣難尋。

徐姓社工直言，個性豪爽並非壞事，但若變成「粗枝大葉」或「指導性太強」，會是感情的阻礙。反之，吸引人的女生，不見得特別漂亮，但總有一種讓人相處起來非常舒服的氣質，會讓男人覺得，遇見她就是一種幸運。而且同理心的理解、認同、欣賞，尊重對方的意見與價值觀，這樣的溝通方式會讓人產生極高的安全感與理解感。

徐姓社工強調，姻緣路上的成功關鍵在於「雙向的理解與尊重」，而非單方面的學歷顯擺與條件索取，女生貼心且具體的讚美，會讓男人產生深刻的成就感與心理依附，在姻緣路上就契合。

