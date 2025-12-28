為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高學歷優質女擇偶設高門檻 但條件再好也敵不過「不好相處」

    2025/12/28 23:20 記者李容萍／桃園報導
    中壢區美滿服務中心分享，曾有報名聯誼的空姐要求男生若沒開豪華汽車就不必見面。（記者李容萍攝）

    中壢區美滿服務中心分享，曾有報名聯誼的空姐要求男生若沒開豪華汽車就不必見面。（記者李容萍攝）

    現代婚戀市場中，不乏學歷高，工作好，甚至年收入超過1、200萬的才貌優質女生，在感情路上卻被冠上「剩女」、「敗犬」，甚至是「公害」，讓親友抱怨這些未婚男生「不識貨」、是否「瞎了眼」？桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（28）日分享，這些才貌雙全在職場表現亮眼的女生，私下可能因「不拘小節」或「指導性太強」，導致異性退避三舍，不僅是婚姻，可能連事業、人際關係都會大受影響。

    徐姓社工說，一位國外知名大學博士畢業，在國內知名大學擔任女助理教授，3個月前到該中心報名「個別一對一」聯誼時提到，她雖然過了適婚年齡，但對未來對象的條件也有所求，她要求男生身高最少178，必須是國外正規大學博士，若是國內博士，至少要三中以上國立大學，且可英語溝通，男生要有自己房子及車子，最好不要跟父母同住，身材標準，不能禿頭等。

    徐姓社工提到，還有女老師直言拒絕與公婆同住，一位超過40歲的「大齡女秘書」還說，男生超過40歲沒房子，算啥？她卻沒想到自己超過40歲女生選啥？也有空姐要求男生若沒開豪華汽車就不必見面。這些亮麗的女性，卻常因語氣不留餘地，導致良緣難尋。

    徐姓社工直言，個性豪爽並非壞事，但若變成「粗枝大葉」或「指導性太強」，會是感情的阻礙。反之，吸引人的女生，不見得特別漂亮，但總有一種讓人相處起來非常舒服的氣質，會讓男人覺得，遇見她就是一種幸運。而且同理心的理解、認同、欣賞，尊重對方的意見與價值觀，這樣的溝通方式會讓人產生極高的安全感與理解感。

    徐姓社工強調，姻緣路上的成功關鍵在於「雙向的理解與尊重」，而非單方面的學歷顯擺與條件索取，女生貼心且具體的讚美，會讓男人產生深刻的成就感與心理依附，在姻緣路上就契合。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播