1227地牛深夜「大跳」！ 專家：釋放能量相當於16顆原子彈

前中央氣象局（現為氣象署）地震測報中心主任郭鎧紋。（資料照）

宜蘭外海本月27日深夜發生芮氏規模7.0地震，全台搖晃劇烈，嚇壞許多人。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，此次地震釋放的能量約等於16顆原子彈，還好震源深度較深，否則台灣本島的震度會更大，恐釀更嚴重的災情。

27日晚間11點左右，宜蘭外海發生規模7.0的中層地震（震源深度72.8公里），宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市最大震度4級。

綜合媒體報導，郭鎧紋表示，1227地震震央在沖繩海槽、龜山島旁邊，釋放的能量相當於16顆原子彈，由於震源在比較深的位置，雖然規模達到7，但台灣最大震度只有來到4，算是萬幸，如果深度再淺一點，災情可能會很嚴重。至於雙北覺得搖晃程度特別明顯，主因是受到盆地效應影響，若民眾住在高樓層，體感可能超過4級。

郭鎧紋還說，上一個規模6.5以上地震是0403地震，迄今間隔達630餘天，過去15年，規模6.5以上地震間距超過630餘天僅4次，分別是778天、835天、903天、1654天，他認為未來半年發生規模6.5以上地震機率高。當晚宜蘭發生規模7.0地震，符合其預估。

