為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    1227地牛深夜「大跳」！ 專家：釋放能量相當於16顆原子彈

    2025/12/28 23:05 即時新聞／綜合報導
    前中央氣象局（現為氣象署）地震測報中心主任郭鎧紋。（資料照）

    前中央氣象局（現為氣象署）地震測報中心主任郭鎧紋。（資料照）

    宜蘭外海本月27日深夜發生芮氏規模7.0地震，全台搖晃劇烈，嚇壞許多人。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，此次地震釋放的能量約等於16顆原子彈，還好震源深度較深，否則台灣本島的震度會更大，恐釀更嚴重的災情。

    27日晚間11點左右，宜蘭外海發生規模7.0的中層地震（震源深度72.8公里），宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市最大震度4級。

    綜合媒體報導，郭鎧紋表示，1227地震震央在沖繩海槽、龜山島旁邊，釋放的能量相當於16顆原子彈，由於震源在比較深的位置，雖然規模達到7，但台灣最大震度只有來到4，算是萬幸，如果深度再淺一點，災情可能會很嚴重。至於雙北覺得搖晃程度特別明顯，主因是受到盆地效應影響，若民眾住在高樓層，體感可能超過4級。

    郭鎧紋還說，上一個規模6.5以上地震是0403地震，迄今間隔達630餘天，過去15年，規模6.5以上地震間距超過630餘天僅4次，分別是778天、835天、903天、1654天，他認為未來半年發生規模6.5以上地震機率高。當晚宜蘭發生規模7.0地震，符合其預估。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播