    宜蘭深夜7.0地震！東澳一度3465戶停電 國5全線正常通車

    2025/12/27 23:38 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭外海發生規模7.0強震，全台有感。（擷取自中央氣象署網站）

    今天深夜11點03分東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，宜蘭蘇澳、宜蘭市震度4級，許多人在睡夢中被震醒，奪門而出，目前尚未傳出嚴重災情，不過，礁溪有飯店疑似外牆磁磚掉落路面，東澳一度停電3465戶，目前全數復電。

    國家級警報今晚狂響，宜蘭外海發生規模7.0強震，全台有感，許多宜蘭人也被震醒，紛紛上網報平安。宜蘭縣消防局截至晚間11點半尚未接獲災情報案，不過陸續有民眾回報，自家附近疑似自來水管破裂沒水，部分地區也突然沒有網路，以及東澳一度傳出停電，影響3465戶，不過約在11點15分全數復電。

    經宜蘭縣消防局確認，宜蘭轄內國道5號全線正常通車、省道公路部分全線正常通車、電力公司尚無接獲停電通知、自來水公司尚無接獲停水通知、中華電信公司尚無接獲停話通知、鐵路局目前全線正常通車中、經濟部工業局龍德兼利澤工業區服務中心，確認區內無災情。

    臉書宜蘭知識+一堆網友留言，「地震晃的超誇張，好恐怖」、「感覺比921還大」、「宜蘭真的只有4級嗎？真的好大」，也有人求助鎖匠幫開門，因為地震奪門而出被關在外面，還帶1隻狗在外面吹風。

    宜蘭外海發生規模7.0強震，全台有感，最大震度4級。（擷取自中央氣象署網站）

